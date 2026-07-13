Електромонтера з Полтавщини засудили за відмову від військової служби

Працівник ТЦК виписує повістку, суддівський молоток. Фото: Суспільне Чернігів, magnific.com. Колаж: Новини.LIVE

На Полтавщині чоловік без поважних причин проігнорував повістку. Свій вчинок він пояснив релігійними переконаннями. Суд визнав порушника винним в ухиленні від призову на військову службу.

Про це 10 липня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, 8 березня минулого року фігурант пройшов ВЛК — його визнали придатним до військової служби. 10 березня чоловіку вручили повістку. Згідно з цим документом, він мав 11 березня прибути до ТЦК та СП, аби відправитися на навчання до війська, але не виконав цю вимогу.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не визнав. Чоловік заявив, що має право на альтернативну службу, бо приєднання до війська суперечить його релігійним переконання. Суд дійшов висновку, що замінити військову службу альтернативною в умовах воєнного стану неможливо.

"Жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення громадянина України від мобілізації з метою виконання ним конституційного обов`язку із захисту територіальної цілісності та суверенітету держави від військової агресії з боку іноземної країни", — наголосили в регіональному ТЦК та СП.

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Фігурант працює електромонтером в АТ "Полтаваобленерго" та має бронювання. Суд призначив чоловік три роки позбавлення волі, але замінив реальний термін ув'язнення роком іспитового строку.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що на Вінниччині чоловік після отримання повістки не прибув до призовного пункту. На відправку до військової частини він не з'явився, тому що захворів. Суд призначив порушнику три роки іспитового строку.

Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що на Вінниччині хворого на гепатит B засудили до двох років іспитового строку. Чоловік має відстрочку, тому що доглядає за хворою матір'ю. Крім того, він одружений на жінці, яка має третю групу інвалідності.