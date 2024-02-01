Електронна повістка — коли вона буде вважатися врученою за новим законопроєктом про мобілізацію

Робота територіального центру комплектування. Фото: ООТЦК та СП

За новим законопроєктом про мобілізацію, електронна повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин її не побачив. Про причини неприбуття треба повідомити ТЦК та СП упродовж трьох днів з кінцевої дати, визначеної у повістці.

Про це йдеться в законопроєкті про мобілізацію.

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У новому законопроєкті про мобілізацію в Україні пропонується надсилати повістки про виклик до ТЦК в електронному кабінеті призовника. Вона буде вважатися врученою, навіть якщо людина її не бачила.

Законопроєкт про мобілізацію. Фото: скриншот

Якщо повістку надіслали пізніше 17:00, вона буде позначатися як вручена наступного робочого дня.

Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, визнаються:

перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, дії країни-агресора або інші обставини, що позбавили його можливості особисто прибути в зазначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. У ньому пропонують чоловіків, які будуть вперше влаштовуватися на державну службу, приймати лише при наявності базової загальновійськової підготовки.

Також ми писали, що у законопроєкті вказано перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу. Відповідний текст проєкту закону № 10449 оприлюднено на офіційному сайті ВРУ.