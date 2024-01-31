Кого з українців хочуть звільнити від мобілізації — новий законопроєкт

Відстрочка від військової служби в Україні. Колаж Новини.LIVE

Як відомо, нещодавно Кабінетом міністрів України був поданий новий законопроєкт до Верховної ради щодо мобілізації. У ньому зокрема вказано перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу.

Відповідний текст проєкту закону № 10449 оприлюднено на офіційному сайті ВРУ.

Читайте також:

Так, відповідно до нового документа, впродовж двох років мобілізації до лав ЗСУ не підлягають військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас у зв’язку із закінченням строку військової служби. Проте, вони мають право бути призвані на військову службу за власним бажанням.

Також мобілізації не підлягають громадяни, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку зі звільненням з полону. Але вони також можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, також не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Та ті, хто здобуває рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий без урахування спеціальності (фаху), інтерни, докторанти, педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти.

Крім того, деякі нові категорії українців зможуть отримати відстрочку. Зокрема ті, хто були звільнені зі строкової військової служби під час дії воєнного стану. Відстрочка діятиме шість місяців.

Раніше ми повідомляли, що у новому законопроєкті пропонують знизити призовний вік чоловіків.

Нагадаємо, ми писали, хто з українців, які перебувають за кордоном, мають стати на військовий облік.

Також ми інформували, що Кабмін пропонує вилучати транспортні засоби на користь ЗСУ.