Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Электронная повестка — когда она будет считаться врученной по новому законопроекту о мобилизации arrow

Электронная повестка — когда она будет считаться врученной по новому законопроекту о мобилизации

1 февраля 2024 15:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Электронная повестка — когда она будет считаться врученной по новому законопроекту о мобилизации
Работа территориального центра комплектования. Фото: ООТЦК и СП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Согласно новому законопроекту о мобилизации, электронная повестка будет считаться врученной, даже если гражданин ее не увидел. О причинах неприбытия следует сообщить ТЦК и СП в течение трех дней с конечной даты, определенной в повестке.

Об этом говорится в законопроекте о мобилизации.

Читайте также:

Электронная повестка

В новом законопроекте о мобилизации в Украине предлагается отправлять повестки о вызове в ТЦК в электронном кабинете призывника. Она будет считаться врученной, даже если человек ее не видел.

Законопроект о мобилизации
Законопроект о мобилизации. Фото: скриншот

Если повестку отправили позже 17:00, она будет отмечена как вручена на следующий рабочий день.

Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, подтвержденные документами соответствующих уполномоченных государственных органов, признаются:

  • препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, действия страны-агрессора или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанный пункт и срок;
  • смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника его жены (мужа).

Напомним, Кабинет Министров Украины передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации.  В нем предлагают мужчин, которые будут впервые устраиваться на государственную службу, принимать только при наличии базовой общей военной подготовки.

Также мы писали, что в законопроекте указан перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу. Соответствующий текст проекта закона №10449 обнародован на официальном сайте ВРУ.

украинцы
Украина
военный призыв
мобилизация
повестки
законопроект
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме