Электронная повестка — когда она будет считаться врученной по новому законопроекту о мобилизации

Работа территориального центра комплектования. Фото: ООТЦК и СП

Согласно новому законопроекту о мобилизации, электронная повестка будет считаться врученной, даже если гражданин ее не увидел. О причинах неприбытия следует сообщить ТЦК и СП в течение трех дней с конечной даты, определенной в повестке.

Об этом говорится в законопроекте о мобилизации.

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Электронная повестка

В новом законопроекте о мобилизации в Украине предлагается отправлять повестки о вызове в ТЦК в электронном кабинете призывника. Она будет считаться врученной, даже если человек ее не видел.

Законопроект о мобилизации. Фото: скриншот

Если повестку отправили позже 17:00, она будет отмечена как вручена на следующий рабочий день.

Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, подтвержденные документами соответствующих уполномоченных государственных органов, признаются:

препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, действия страны-агрессора или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанный пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника его жены (мужа).

Напомним, Кабинет Министров Украины передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. В нем предлагают мужчин, которые будут впервые устраиваться на государственную службу, принимать только при наличии базовой общей военной подготовки.

Также мы писали, что в законопроекте указан перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу. Соответствующий текст проекта закона №10449 обнародован на официальном сайте ВРУ.