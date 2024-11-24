Як подати рапорт в Армія+ — детальна інструкція

Телефон в руках у військового. Фото: Армія.Inform

Військовослужбовці ЗСУ можуть через застосунок Армія+ подати електронний рапорт. Для цього їм потрібно завантажити цей застосунок на смартфон, зареєструватися у системі та зробити кілька нескладних дій.

Як користуватися застосунком Армія+ під час подачі рапорту пояснили у Міністерстві оборони України.

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Як подати рапорт через Армія+

Відкрийте Армія+ на своєму пристрої. Введіть ваш цифровий код, щоб увійти.

Введення коду для входу. Фото: скриншот

Вам одразу відкриється екран Армія ID, зверніть увагу на числовий номер вгорі екрану — це ваш унікальний ID номер. Якщо ви командир, повідомте свій ID підлеглим для погодження рапорту.

ID на екрані вгорі. Фото: скриншот

Щоб подати рапорт, відкрийте екран "рапорти". Тепер в Армія + ви можете скласти, підписати та відправити електронний рапорт, а потім ще відстежити статус погодження.

Як оформити рапорт. Фото: скриншот

Командири можуть через Армія+ переглянути рапорт, погодити або відхилити.

Статус рапортів. Фото: скриншот

Щоб скласти рапорт натисніть кнопку внизу. В Армія+ ви можете згрупувати їх. Зокрема є шаблони окремо на направлення та окремо на видачу направлення.

Вибір шаблонів. Фото: скриншот

Виберіть потрібний тип шаблону, наприклад, на відпустку. Відкриється список рапортів, які належать до цього типу. Натисніть назву потрібного рапорту, наприклад на відпустку щорічну. Відкриється інформаційне вікно.

Складання рапорту. Фото: скриншот

Тут ви можете ознайомитися із загальною інформацією про рапорт. натисніть скласти рапорт.

Відкриється перший екран майстер складання рапорту — так називається набір екранів, де треба ввести певну інформацію для рапортів. Далі крок за кроком внесіть всю потрібну інформацію користуючись підказками на екранах.

Редагування даних. Фото: скриншот

Якщо вам треба повернутися на попередній екран, натисніть назад. Ви можете відредагувати дані що ввели раніше. Якщо рапорт передбачає додавання документів для підтвердження, то в процесі складання відкриється додатковий екран.

Заголовок

Після заповнення всіх екранів потрібен буде ID номер вашого командира. Це 9-значний номер, який має кожен військовий. Дійзнайтесь у командира його АрміяID і введіть цей номер.

Введення ID командира. Фото: скриншот

Якщо ви не можете зараз дізнатися його ID, натисніть на екрані "не знаю ID".

Завантажте рапорт собі на пристрій. Потім його можна роздрукувати і передати командиру на підпис. Якщо ви використали ID командира, натисніть підписати. Рапорт затверджується електронним підписом.

Для цього оберіть на наступному екрані, як саме ви хочете це зробити. Або через застосунок "Дія" або у SmartID від Приват24.

Підписання рапорту. Фото: скриншот

Далі автоматично відкриється "Дія" або Приват24. Використовуючи підказки на екрані, поставте свій електронний підпис. З’явиться підтвердження, що рапорт підписано. Натисність "До рапортів".

Відкриється екран "рапорти", вкладка "мої рапорти". На цій вкладці ви зможете побачити щойно підписаний рапорт і його статус.

Вкладка з рапортами. Фото: скриншот

Щойно створений рапорт змінить свій статус, наприклад, отримає погодження, вам прийде сповіщення про це, а щоб не пропускати сповіщень від Армія+, переконайтесь що вони дозволені.

Це можна зробити у налаштуваннях вашого телефону. Ви можете також на будь-якому етапі скасувати складання рапорту. Для цього натисніть хрестик.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, які оновлення отримає застосунок Армія+ у листопаді. Також військові зможуть подати рапорт на зміну місця служби через Армія+.