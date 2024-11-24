Как подать рапорт в Армия+ — подробная инструкция

Телефон в руках военного. Фото: Армія.Inform

Военнослужащие ВСУ могут через приложение "Армия+" подать электронный рапорт. Для этого им нужно загрузить приложение на смартфон, зарегистрироваться в системе и совершить несколько несложных действий.

Как пользоваться приложением "Армия+" при подаче рапорта, объяснили в Министерстве обороны Украины.

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Как подать рапорт через "Армию+"

Откройте "Армию+" на устройстве. Введите цифровой код для входа.

Ввод кода для входа. Фото: скриншот

Вам сразу откроется экран "Армия ID", обратите внимание на числовой номер вверху экрана — это уникальный ID-номер. Если вы командир, сообщите свой ID подчиненным для согласования рапорта.

ID на экране вверху. Фото: скриншот

Чтобы подать рапорт, откройте экран "Рапорт". Теперь в "Армия+" вы можете составить, подписать и отправить электронный рапорт, а затем еще отследить статус согласования.

Как оформить рапорт | Фото: скриншот

Командиры могут через "Армия+" просмотреть рапорт, согласовать или отклонить.

Статус рапортов. Фото: скриншот

Чтобы составить рапорт, нажмите кнопку внизу. В "Армия+" вы можете сгруппировать их. В частности, есть шаблоны отдельно на направление и отдельно на выдачу направления.

Выбор шаблонов. Фото: скриншот

Выберите тип шаблона, например для отпуска. Откроется список рапортов, относящихся к этому типу. Нажмите на имя нужного рапорта, например на отпуск ежегодный. Откроется информационное окно.

Составление рапорта. Фото: скриншот

Здесь вы можете ознакомиться с общей информацией о рапорте. Нажмите "составить рапорт".

Откроется первый экран-мастер составления рапорта, так называется набор экранов, где нужно ввести определенную информацию для рапортов. Далее шаг за шагом внесите всю нужную информацию, используя подсказки на экранах.

Редактирование данных. Фото: скриншот

Если вы хотите вернуться на предыдущий экран, нажмите "назад". Вы можете отредактировать данные, которые были введены ранее. Если рапорт подразумевает добавление документов для подтверждения, то в процессе составления откроется дополнительный экран.

Добавление документов. Фото: скриншот

После заполнения всех экранов потребуется ID-номер вашего командира. Это 9-значный номер, который есть у каждого военного. Узнайте у командира его "Армия ID" и введите этот номер.

Ввод ID командира. Фото: скриншот

Если вы не можете узнать сейчас его ID, нажмите на экране "не знаю ID".

Загрузите рапорт на устройство. Затем его можно распечатать и передать командиру на подпись. Если вы используете ID командира, нажмите подписать. Рапорт утверждается электронной подписью.

Для этого выберите на следующем экране, как вы хотите это сделать. Или через приложение "Дія" или в SmartID от Приват24.

Подписание рапорта. Фото: скриншот

Далее автоматически откроется "Дія" или Приват24. Используя подсказки на экране, поставьте свою электронную подпись. Появится подтверждение подписания рапорта. Нажмите "К рапортам".

Откроется экран "Рапорт", вкладка "Мои рапорты". На этой вкладке вы сможете увидеть только что подписанный рапорт и его статус.

Вкладка с рапортами. Фото: скриншот

Как только созданный рапорт изменит свой статус, например получит согласие, вам придет уведомление об этом, а чтобы не пропускать уведомления от "Армия+", убедитесь, что они разрешены.

Это можно сделать в настройках телефона. Вы можете также на любом этапе отменить составление рапорта. Для этого щелкните крестик.

Напомним, в Минобороны рассказали, какие обновления получит приложение "Армия+" в ноябре. Также военные смогут подать рапорт на смену места службы через "Армию+".