Військові документи для вступу у виш, що змінилося

Український військовий квиток. Фото: informator.ua

Військовозобов'язані громадяни, вступаючи до вишів, мають надати військово-облікові документи, зокрема, військові квитки. Ці документи можна подавати у паперовому вигляді чи електронному, вони є рівноцінними.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

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Після набуття чинності наказом № 266 Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році серед вимог до зарахування з’явилася необхідність подання вступником військово-облікового документа.

Для військовозобов'язаних та резервістів цим документом є військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Призовники мають надати посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Електронний чи паперовий військовий квиток

Відповідаючи на питання, який саме військово-обліковий документ потрібен — тільки паперовий чи можна обійтись і електронним, Андрій Карпенко зазначив, що різниці між цими варіантами немає.

"Електронний військовий квиток є чинним, тож його зобов’язані прийняти у вищому навчальному закладі", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, що вищі навчальні заклади України не зможуть прийняти документи абітурієнтів, в яких не буде оновленого війського квитка. Відповідна норма прописана у законодавстві.

Додамо, ми інформували, чи можна чоловікам вступити до університету без військового квитка.