Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Військовий квиток і вступ до університету — кого можуть не зарахувати arrow

Військовий квиток і вступ до університету — кого можуть не зарахувати

13 травня 2024 07:10
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Вступ до вищого навчального закладу без оновленого військового квитка заборонений
Абітурієнти заповнюють документи. Фото ілюстративне: chmnu.edu.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Вищі навчальні заклади України не зможуть прийняти документи абітурієнтів, в яких не буде оновленого війського квитка. Відповідна норма прописана у законодавстві.  

Про це повідомляє юрист Олена Насеко.

Читайте також:

Зі старим військовим квитком до вишу не пустять 

Але члени приймальної комісії можуть піти назустріч вступнику і прийняти документи за умови, якщо чоловік відвідає ТЦК і оновить персональні дані. 

"Згідно з чинним законодавством, навчальні заклади дійсно не матимуть права зараховувати на навчання абітурієнтів в разі пред’явлення ними нечинного (застарілого) військово-облікового документа або з застарілими даними в такому документі. Проте іноді бувають виключення, коли деякі навчальні заклади приймали із застарілими даними під зобов'язання відвідати ТЦК упродовж певного терміну для заміни документа або запису в ньому актуальних даних. Тобто оновлення персональних даних в ТЦК та СП неминуче", — пояснила вона.

Відповідно до постанови Кабміну від 30 грудня 2022 року № 1487, з метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють:

  • перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) військово-облікового документа. Приймання на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки;
  • доведення до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу (навчання);
  • надсилання у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти) до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлень про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 4).

Нагадаємо, у Міноборони попередили про збільшення штрафів за порушення правил військового обліку. 

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів України продовжив бронювання від мобілізації для залізничників.

вступна кампанія
мобілізація
Університет
військовий квиток
ТЦК та СП
абітурієнт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина