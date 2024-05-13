Вступ до вищого навчального закладу без оновленого військового квитка заборонений

Абітурієнти заповнюють документи. Фото ілюстративне: chmnu.edu.ua

Вищі навчальні заклади України не зможуть прийняти документи абітурієнтів, в яких не буде оновленого війського квитка. Відповідна норма прописана у законодавстві.

Про це повідомляє юрист Олена Насеко.

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Але члени приймальної комісії можуть піти назустріч вступнику і прийняти документи за умови, якщо чоловік відвідає ТЦК і оновить персональні дані.

"Згідно з чинним законодавством, навчальні заклади дійсно не матимуть права зараховувати на навчання абітурієнтів в разі пред’явлення ними нечинного (застарілого) військово-облікового документа або з застарілими даними в такому документі. Проте іноді бувають виключення, коли деякі навчальні заклади приймали із застарілими даними під зобов'язання відвідати ТЦК упродовж певного терміну для заміни документа або запису в ньому актуальних даних. Тобто оновлення персональних даних в ТЦК та СП неминуче", — пояснила вона.

Відповідно до постанови Кабміну від 30 грудня 2022 року № 1487, з метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють:

перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) військово-облікового документа. Приймання на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки;

доведення до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу (навчання);

надсилання у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти) до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлень про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 4).

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