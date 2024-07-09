Военные документы для вступления в вуз, что изменилось

Электронный ВУД — достаточно ли его для поступления в вуз
Военнообязанные граждане, поступая в вузы, должны предоставить военно-учетные документы, в частности, военные билеты. Эти документы можно подавать в бумажном виде или электронном, они равноценны.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.
Военные документы для поступления в вуз
После вступления в силу приказа №266 Об утверждении Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году среди требований к зачислению появилась необходимость представления поступающим военно-учетного документа.
Для военнообязанных и резервистов этим документом есть военный билет или временное удостоверение. Призывники должны предоставить удостоверение о приписке к призывному участку.
Электронный или бумажный военный билет
Отвечая на вопрос, какой именно военно-учетный документ нужен — только бумажный, можно обойтись и электронным, Андрей Карпенко отметил, что разницы между этими вариантами нет.
"Электронный военный билет действует, поэтому его обязаны принять в высшем учебном заведении", — подчеркнул адвокат.
Напомним, что высшие учебные заведения Украины не смогут принять документы абитуриентов, в которых не будет обновленного военного билета. Соответствующая норма прописана в законодательстве.
Добавим, мы информировали, можно ли мужчинам поступить в университет без военного билета.
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