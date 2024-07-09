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Электронный ВУД — достаточно ли его для поступления в вуз

9 июля 2024 18:11
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Военные документы для вступления в вуз, что изменилось
Украинский военный билет. Фото: informator.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане, поступая в вузы, должны предоставить военно-учетные документы, в частности, военные билеты. Эти документы можно подавать в бумажном виде или электронном, они равноценны.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

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Военные документы для поступления в вуз

После вступления в силу приказа №266 Об утверждении Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году среди требований к зачислению появилась необходимость представления поступающим военно-учетного документа.

Для военнообязанных и резервистов этим документом есть военный билет или временное удостоверение. Призывники должны предоставить удостоверение о приписке к призывному участку.

Электронный или бумажный военный билет

Отвечая на вопрос, какой именно военно-учетный документ нужен — только бумажный, можно обойтись и электронным, Андрей Карпенко отметил, что разницы между этими вариантами нет.

"Электронный военный билет действует, поэтому его обязаны принять в высшем учебном заведении", — подчеркнул адвокат.

Напомним, что высшие учебные заведения Украины не смогут принять документы абитуриентов, в которых не будет обновленного военного билета. Соответствующая норма прописана в законодательстве.

Добавим, мы информировали, можно ли мужчинам поступить в университет без военного билета.

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