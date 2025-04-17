На думку Луценка, політики та бізнесмени мають показати приклад та йти до ЗСУ, а ухилянти мають бути жорстко покарані

Військовослужбовець та аеророзвідник Ігор Луценко. Фото: Facebook/Ігор Луценко

Ігор Луценко, політик та військовослужбовець, вважає відмову верхівки влади України брати участь у війні найглибшим моральним розривом у суспільстві. Така поведінка верхівки змушує громадян шукати шляхи ухилення від військової служби.

Про це Ігор Луценко заявив в інтерв'ю порталу Главком.

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На думку військового, Україні загрожує критична точка, після якої або світові події кардинально змінять ситуацію, або верхівка влади буде змушена змінити свою позицію.

Луценко наголосив, що найзаможніші та впливові особи не беруть участі у бойових діях. Серед них немає відомих поп-зірок чи політиків, які б залишили свої посади й стали прикладом для інших. Навіть ті, хто формально вийшов з політики, продовжують свою депутатську діяльність, каже Луценко.

Ухилянтів треба жорстко карати, вважає Луценко

Він закликав президента до радикальних кроків, зокрема, до введення кримінальної відповідальності та конфіскації майна для тих, хто відмовляється йти на фронт. Луценко звернув увагу на відсутність покарання для ухилянтів та тих, хто пішов у СЗЧ. Він стверджує, що менше ніж 1% таких осіб дійсно понесе відповідальність, і що ймовірність потрапити до в'язниці за хуліганство вища, ніж за ухилення від військової служби.

Він висловив надію, що в майбутньому на відповідальні пости будуть призначені компетентні особи, які зможуть покращити ситуацію.

Раніше повідомлялось, що за даними Державної прикордонної служби, кількість бажаючих незаконно перетнути кордон з Україною, щоб уникнути мобілізації, значно поменшало. Така статистика спостерігається кожного місяця.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, які документи необхідні, аби в'їхати до Молдови. А також про чоловіків, які 100 метрів не дійшли до кордону.