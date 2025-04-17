По мнению Луценко, политики и бизнесмены должны показать пример и идти в ВСУ, а уклонисты должны быть жестко наказаны

Военнослужащий и аэроразведчик Игорь Луценко. Фото: Facebook/Игорь Луценко

Игорь Луценко, политик и военнослужащий, считает отказ верхушки власти Украины участвовать в войне глубочайшим моральным разрывом в обществе. Такое поведение верхушки заставляет граждан искать пути уклонения от военной службы.

Об этом Игорь Луценко заявил в интервью порталу Главком.

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По мнению военного, Украине грозит критическая точка, после которой или мировые события кардинально изменят ситуацию, или верхушка власти будет вынуждена изменить свою позицию.

Луценко отметил, что самые богатые и влиятельные лица не участвуют в боевых действиях. Среди них нет известных поп-звезд или политиков, которые бы оставили свои должности и стали примером для других. Даже те, кто формально вышел из политики, продолжают свою депутатскую деятельность, говорит Луценко.

Уклонистов надо жестко наказывать, считает Луценко

Он призвал президента к радикальным шагам, в частности, к введению уголовной ответственности и конфискации имущества для тех, кто отказывается идти на фронт. Луценко обратил внимание на отсутствие наказания для уклонистов и тех, кто ушел в СВЧ. Он утверждает, что менее 1% таких лиц действительно понесет ответственность, и что вероятность попасть в тюрьму за хулиганство выше, чем за уклонение от военной службы.

Он выразил надежду, что в будущем на ответственные посты будут назначены компетентные лица, которые смогут улучшить ситуацию.

Ранее сообщалось, что по данным Государственной пограничной службы, количество желающих незаконно пересечь границу с Украиной, чтобы избежать мобилизации, значительно уменьшилось. Такая статистика наблюдается каждый месяц.

Напомним, недавно мы писали о том, какие документы необходимы, чтобы въехать в Молдову. А также о мужчинах, которые 100 метров не дошли до границы.