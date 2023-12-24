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Федоров пожартував про повістки в "Дії"

24 грудня 2023 05:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Федоров пожартував про повістки в "Дії"
Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров пожартував щодо повісток у "Дій". Як відомо, в соцмережах часто порушують питання на тему цифровізованої мобілізації. 

Про повістки Михайло Федоров сказав під час подкасту "Слон" на YouTube "Дії". 

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Федоров про повістки в "Дії"

"Я думаю, що мені потрібно набити тату, щоб я міг відповідати там "повісток не буде", — пожартував Федоров. 

Коментуючи пресконференцію президента України Володимира Зеленського, де український лідер згадав тему мобілізації й цифровізації, Федоров пояснив, що йдеться не про повістки в "Дії"."

"Це стосується реєстру "Оберіг", який є в Міністерстві оборони, це стосується реінженерного процесу, як зробити так, щоб все відбувалося більш цивілізаційно... Без повісток в "Дії", — зазначив міністр.

Нагадаємо, що віцепрем'єр та голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров ще раз підтвердив, що українці не отримуватимуть військові повістки через мобільний додаток "Дія". При цьому він зазначив, що у планах відомства це питання не значиться.

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