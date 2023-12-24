Федоров пошутил о повестках в "Дії"

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: скриншот

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров пошутил по поводу повесток в "Дії". Как известно, в соцсетях часто поднимают вопрос на тему цифровизированной мобилизации.

О повестках Михаил Федоров сказал во время подкаста "Слон" на YouTube "Дії".

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Федоров о повестках в "Дії"

"Я думаю, что мне нужно набить тату, чтобы я мог соответствовать там "повесток не будет", — пошутил Федоров.

Комментируя пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского, где украинский лидер упомянул тему мобилизации и цифровизации, Федоров пояснил, что речь идет не о повестках в "Дії".

"Это касается реестра "Оберег", который есть в Министерстве обороны, это касается реинженерного процесса, как сделать так, чтобы все происходило более цивилизационно... Без известий в "Дії", — отметил министр.

Напомним, что вице-премьер и глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров еще раз подтвердил, что украинцы не будут получать военные повестки через мобильное приложение "Дія". При этом он отметил, что в планах ведомства этот вопрос не значится.