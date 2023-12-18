Порядку в Дії присілати не будуть - пояснення Михайла Федорова

Федоров відповів, чи надсилатимуть через Дію повістки військовозобов'язаним
Віцепрем'єр та голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров ще раз підтвердив, що українці не отримуватимуть військові повістки через мобільний додаток "Дія". При цьому він зазначив, що у планах відомства це питання не значиться.
Про це міністр повідомив в інтерв'ю 24 каналу.
Повістки через додаток "Дія"
Коли Федорова запитали, чи остаточно прийнято рішення не використовувати додаток "Дія" для відправки повісток, чи можливо, це рішення зміниться у майбутньому, Федоров ясно відповів:
"Через додаток "Дія" повістки не надсилатимуться. Ми вже говорили про це раніше, і я зараз це підтверджую. У планах немає введення функції відправки повісток через "Дію". Тому такого питання сьогодні на порядку денному немає".
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