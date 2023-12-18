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Федоров відповів, чи надсилатимуть через Дію повістки військовозобов'язаним

18 грудня 2023 12:12
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Порядку в Дії присілати не будуть - пояснення Михайла Федорова
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Віцепрем'єр та голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров ще раз підтвердив, що українці не отримуватимуть військові повістки через мобільний додаток "Дія". При цьому він зазначив, що у планах відомства це питання не значиться.

Про це міністр повідомив в інтерв'ю 24 каналу.

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Повістки через додаток "Дія"

Коли Федорова запитали, чи остаточно прийнято рішення не використовувати додаток "Дія" для відправки повісток, чи можливо, це рішення зміниться у майбутньому, Федоров ясно відповів:

"Через додаток "Дія" повістки не надсилатимуться. Ми вже говорили про це раніше, і я зараз це підтверджую. У планах немає введення функції відправки повісток через "Дію". Тому такого питання сьогодні на порядку денному немає".

Нагадаємо, ми писали, хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації.

Також ми інформували, що народні депутати мають намір надати відстрочку від мобілізації ще однієї категорії чоловіків.

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