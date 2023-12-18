Порядку в Дії присілати не будуть - пояснення Михайла Федорова

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: соцмережі

Віцепрем'єр та голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров ще раз підтвердив, що українці не отримуватимуть військові повістки через мобільний додаток "Дія". При цьому він зазначив, що у планах відомства це питання не значиться.

Про це міністр повідомив в інтерв'ю 24 каналу.

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Повістки через додаток "Дія"

Коли Федорова запитали, чи остаточно прийнято рішення не використовувати додаток "Дія" для відправки повісток, чи можливо, це рішення зміниться у майбутньому, Федоров ясно відповів:

"Через додаток "Дія" повістки не надсилатимуться. Ми вже говорили про це раніше, і я зараз це підтверджую. У планах немає введення функції відправки повісток через "Дію". Тому такого питання сьогодні на порядку денному немає".

Нагадаємо, ми писали, хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації.

Також ми інформували, що народні депутати мають намір надати відстрочку від мобілізації ще однієї категорії чоловіків.