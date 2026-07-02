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Друге повернення із СЗЧ неможливе, доведеться іти в суд

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 12:20
Друге повернення із СЗЧ неможливе, доведеться іти в суд
Затриманий військовослужбовець, судове засідання. Фото: ДДУВС, "Громадське радіо"

Військовослужбовець, який здійснив самовільне залишення військової частини, може повернутися на службу в ЗСУ. Але це можливо тільки тоді, коли його оголосили у розшук через СЗЧ уперше. Друге оголошення військового у СЗЧ означає, що надалі його обов’язково має чекати суд.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Що таке СЗЧ

Військовослужбовці Збройних сил України мають відповідні права і обов’язки. Це стосується усіх військових, зокрема, і тих, хто перебуває у зоні бойових дій.

Одним із головних обов’язків є виконання наказів командування та заборона залишати свою частину без дозволу командира. Та під час повномасштабної війни в ЗСУ були зафіксовані випадки порушення цих обов’язків.

Зокрема, випадки так званого СЗЧ, самовільного залишення частини. Це серйозний злочин, тож проти військовослужбовця, який здійснив СЗЧ, відкривається кримінальна справа.

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До юристів звернувся громадянин, який був мобілізований до лав ЗСУ під час особливого періоду. Він розповів, що його двічі оголошували у СЗЧ.

Військовослужбовець поцікавився, чи може він після другого СЗЧ повернутися до військової служби. Юристи, коментуючи цю ситуацію, запевнили, що це неможливо буде зробити.

Адвокат В’ячеслав Кирда зазначив: "На жаль, але вдруге повернення з СЗЧ, як правило, неможливе, адже особа підлягає кримінальній відповідальності. Тобто відбувається суд".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що юрист пояснив, кому допоможе новий механізм повернення із СЗЧ.

Новий механізм добровільного повернення із СЗЧ працює. Він насамперед розрахований на тих військовослужбовців, які залишили частину через особисті обставини або конфлікти в службі, але готові повернутися до виконання обов’язків.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, хто і де провадить слідство у справах про СЗЧ.

Самовільне залишення військової частини вважається серйозним правопорушенням. Кримінальні справи військовослужбовців у СЗЧ провадить Державне бюро розслідувань.

суд військовослужбовці СЗЧ
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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