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Главная Мобилизация Федоров заявил о массовом возвращении военнослужащих после СОЧ

Федоров заявил о массовом возвращении военнослужащих после СОЧ

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 04:30
После заключения новых контрактов в армию возвращаются тысячи бойцов
Михаил Федоров. Фото: Кабинет министров Украины

В Украине ввели новые армейские контракты. Сроки службы отныне четко определены, а бойцы, отслужившие по контракту, получат отсрочку. После таких нововведений в армию решили вернуться тысячи людей.

Об этом в интервью Politico сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Новини.LIVE.

Возвращение в армию после срочной службы

"Уже поступили тысячи заявок на возвращение из СЗЧ. Мы видим, что тысячи людей хотят подписать контракт", — отметил глава оборонного ведомства.

По мнению Федорова, для реализации реформы Украине понадобится помощь от международных партнеров. Чем быстрее она поступит, тем больше будет шансов высвободить государственные средства на выплату новых зарплат. Страны Европы должны понимать, что речь идет не о благотворительности, а об их защите.

"Сегодня украинская армия является самой подготовленной в Европе. Где еще вы найдете войска, способные уничтожать от 30 тысяч до 35 тысяч российских солдат в месяц?" — заявил министр обороны.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что после самовольного оставления части военнослужащий может вернуться на службу. Такая привилегия предоставляется тем, кто самовольно покидал часть только один раз. После второго побега избежать суда не удастся.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Украины писал, что бойцы Нацгвардии, самовольно покинувшие свои подразделения, теперь могут вернуться на службу через приложение "Армия+". Такие военнослужащие смогут выбрать новую воинскую часть из специального списка. Подать электронный рапорт можно до 20 сентября включительно.

армия военнослужащие СОЧ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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