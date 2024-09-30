Мобілізація в Україні - чи зберігаються робочі місця та яке буде покарання за незбереження робочих місць

Мобілізовані громадяни у навчальному центрі. Фото: 150 навчальний центр командування Сил ТрО ЗСУ

Роботодавець зобов’язаний зберігати робоче місце за мобілізованим працівником. У разі недотримання цієї гарантії на роботодавця буде накладено штраф.

Про це розповіло адвокатське об’єднання "Бачинський та партнери".

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Гарантії збереження робочого місця для мобілізованого

Законодавство захищає військовозобов’язаних громадян, які були мобілізовані до лав ЗСУ під час повномасштабної війни.

Йдеться про те, що за цими громадянами, якщо вони на момент мобілізації мали роботу, зберігається їхнє робоче місце.

Ці гарантії, які надає роботодавець, діють до демобілізації військовослужбовця, повернення його з полону чи завершення процесу лікування після поранення (якщо далі, за результатами ВЛК, військового визнають непридатним для військової служби).

Як каратимуть роботодавців-порушників

Якщо ж роботодавець не дотримується цієї гарантії, то він підпадає під адміністративну відповідальність.

Стаття 41 КУпАП, яка регулює це питання, передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 гривень).

Нагадаємо, ми раніше писали, скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік.

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