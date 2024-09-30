Мобилизация в Украине - сохраняются ли рабочие места и какое будет наказание за несохранение рабочих мест

Мобилизованные граждане в учебном центре. Фото: 150 учебный центр командование Сил ТрО ВСУ

Работодатель обязан сохранять рабочее место за мобилизованным работником. В случае несоблюдения этой гарантии на работодателя будет наложен штраф.

Об этом рассказало адвокатское объединение "Бачинський та партнери".

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Гарантии сохранения рабочего места для мобилизованного

Законодательство защищает военнообязанных граждан, мобилизованных в ряды ВСУ во время полномасштабной войны.

Речь идет о том, что за этими гражданами, если они на момент мобилизации работали, сохраняется их рабочее место.

Эти гарантии, предоставляемые работодателем, действуют до демобилизации военнослужащего, возвращения его из плена или завершения процесса лечения после ранения (если далее, по результатам ВВК, военного признают непригодным для военной службы).

Как будут наказывать работодателей-нарушителей

Если работодатель не придерживается этой гарантии, то он подпадает под административную ответственность.

Статья 41 КУоАП, регулирующая этот вопрос, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 50 до 100 тысяч гривен (от 850 до 1700 гривен).

Напомним, мы раньше писали, сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год.

Также мы сообщали, на какие социальные гарантии могут рассчитывать военные.