Генерал Кривонос пояснив, чому дезертирів в Україні стає все більше

Чоловік у камуфляжі. Фото: ілюстративне/соцмережі

Кілька днів тому видання Financial Times повідомило, що з січня по жовтень 2024 року в Україні було відкрито понад 60 тисяч кримінальних проваджень щодо дезертирства у ЗСУ. Проте така ситуація і все більш частіші випадки є причиною того, що людей не готували до війни.

Про це в інтерв'ю Radio NV заявив генерал Збройних сил України Сергій Кривонос.

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Кривонос підкреслив, що будь-який військовий розуміє той факт, що якщо у військовій частині є хоча б один дезертир із сотні людей, то це вже є не дуже добрим дзвіночком.

Також він розповів, що влада у відношенні тих, хто самовільного залишив військову частину (СЗЧ), не використовує слово "дезертири". Хоча якщо людина покидає місце служби на більше, ніж 10 днів, то згідно чинного законодавства вона вже є "дезертириром". Проте влада не використовує такі терміни, оскільки намагається комунікувати, розуміючи, що за такі випадки повинно бути значно серйозніше кримінальне переслідування.

Крім того, Кривонос висловив своє розуміння ситуації, чому в Україні є випадки СЗЧ та дезертирства.

"Проблема полягає не суто у військових. Те, що ми маємо наразі, має причинно-наслідкові зв’язки з попередньою діяльністю політичного керівництва країни, причому не тільки нинішнього, а і попередніх. Бо коли людей не готують до війни впродовж їхнього підростання, (виникає. — Ред.) питання страху служби в армії. Воно полягає в тому, що люди до цього ніколи не готувалися", — сказав генерал.

Під час інтерв'ю він додав, що за часів президентства Петра Порошенка існувала і була запропонована програма національно-патріотичного виховання населення або ж "Щодо підняття рівня обороноздатності України".

Так, з урахуванням 2014 і 2015 років, Кривонос разом зі своєю командою опрацював певні напрямку розвитку держави щодо руху опору, територіальної оборони країни (а не військ тероборони), національно-патріотичного виховання українців, довійськової підготовки населені, а також інформаційного спротиву російській пропаганді.

Як зазначив генерал, в цій програмі було розписано все, і вона досі має свою актуальність.

"Якщо цінності в суспільстві не нарощуються, то виросло певне покоління споживачів, які говорили: "Я вам нічого не винен, тільки ви мені винні". На жаль, це ситуація, яка є", — резюмував він.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш 2 грудня підтвердив, що на території його країни існують випадки, коли серед українських солдатів, які там проходять підготовку, є дезертири. Водночас масштаби цих діянь невеликі.

Також ми писали, що вчора в ефірі телемарафону радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян сказала, що військові-дезертири та СЗЧ можуть відновити усі соціальні гарантії. Для цього треба повернутися на службу до 2025 року, тобто до кінця грудня.