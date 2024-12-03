Генерал Кривонос объяснил, почему дезертиров в Украине становится все больше

Человек в камуфляже. Фото: иллюстративное/соцсети

Несколько дней назад издание Financial Times сообщило, что с января по октябрь 2024 года в Украине было открыто более 60 тысяч уголовных производств по дезертирству в ВСУ. Однако такая ситуация и все более частые случаи являются причиной того, что людей не готовили к войне.

Об этом в интервью Radio NV заявил генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос.

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Кривонос подчеркнул, что любой военный понимает тот факт, что если в воинской части есть хотя бы один дезертир из сотни людей, то это уже не очень хороший звоночек.

Также он рассказал, что власть в отношении самовольного покинувшего воинскую часть (СЗЧ) не использует слово "дезертиры". Хотя если человек покидает место службы на более чем 10 дней, то согласно действующему законодательству он уже является "дезертириром". Однако власти не используют такие термины, поскольку пытаются коммуницировать, понимая, что за такие случаи должно быть значительно серьезнее уголовное преследование.

Кроме того, Кривонос выразил свое понимание ситуации, почему в Украине есть случаи СЗЧ и дезертирства.

"Проблема заключается не только в военных. То, что мы имеем сейчас, имеет причинно-следственные связи с предыдущей деятельностью политического руководства страны, причем не только нынешнего, но и предыдущих. Потому что когда людей не готовят к войне в течение их подрастания, (возникает. - Ред.) вопрос страха службы в армии. Он заключается в том, что люди к этому никогда не готовились", — сказал генерал.

Во время интервью он добавил, что во времена президентства Петра Порошенко существовала и была предложена программа национально-патриотического воспитания населения или же программа "О повышении уровня обороноспособности Украины".

Так, с учетом 2014 и 2015 годов, Кривонос вместе со своей командой проработал определенные направления развития государства по движению сопротивления, территориальной обороне страны (а не войск терробороны), национально-патриотическому воспитанию украинцев, довоенной подготовке населения, а также информационному сопротивлению российской пропаганде.

Как отметил генерал, в этой программе было расписано все, и она все еще имеет свою актуальность.

"Раз ценности в обществе не наращиваются, то выросло определенное поколение потребителей, которые говорили: "Я вам ничего не должен, только вы мне должны". К сожалению, это ситуация, которая есть", — резюмировал он.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 2 декабря подтвердил, что на территории его страны существуют случаи, когда среди проходящих подготовку украинских солдат есть дезертиры. В то же время масштабы этих действий невелики.

Также мы писали, что вчера в эфире телемарафона советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян сказала, что военные дезертиры и СЗЧ могут восстановить все социальные гарантии. Для этого нужно вернуться на службу до 2025 года, то есть до конца декабря.