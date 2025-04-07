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Генштаб проти законопроєкту про демобілізацію, — ЗМІ

7 квітня 2025 20:18
Аркадій Пастула - Редактор
Генштаб не підтримав законопроєкт Міноборони про демобілізацію — що відомо
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор

У Міністерстві оборони України підготували законопроєкт про демобілізацію, однак у Генштабі Збройних сил його не підтримали. Там зазначили, що ухвалення призведе до звільнення зі служби понад сотні тисяч досвідчених бійців.

Про це повідомила "Українська правда" у понеділок, 7 квітня.

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Законопроєкт про демобілізацію

Представники Міноборони у відповідь на запит ЗМІ наприкінці січня цього року повідомили, що законопроєкт вже готовий. Однак Генштаб ЗСУ виступив проти нього. Внаслідок цього документ не зареєстрували у парламенті.

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Відповідь Міністерства оборони на запит "Української правди". Фото: "УП"

Крім того, члени Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки також попросили в Міноборони розповісти, як триває підготовка законопроєкту. Наразі ситуація не змінилася.

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Відповідь Міністерства оборони на звернення Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Фото: "УП"

Нагадаємо, командир батальйону безпілотних систем 30 окремої механізованої бригади Андрій "Прокурор" розповів думку бійців про демобілізацію.

Раніше український лідер Володимир Зеленський прокоментував можливість демобілізації під час війни.

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