Генштаб не підтримав законопроєкт Міноборони про демобілізацію — що відомо

Генштаб проти законопроєкту про демобілізацію, — ЗМІ
У Міністерстві оборони України підготували законопроєкт про демобілізацію, однак у Генштабі Збройних сил його не підтримали. Там зазначили, що ухвалення призведе до звільнення зі служби понад сотні тисяч досвідчених бійців.
Про це повідомила "Українська правда" у понеділок, 7 квітня.
Законопроєкт про демобілізацію
Представники Міноборони у відповідь на запит ЗМІ наприкінці січня цього року повідомили, що законопроєкт вже готовий. Однак Генштаб ЗСУ виступив проти нього. Внаслідок цього документ не зареєстрували у парламенті.
Крім того, члени Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки також попросили в Міноборони розповісти, як триває підготовка законопроєкту. Наразі ситуація не змінилася.
Нагадаємо, командир батальйону безпілотних систем 30 окремої механізованої бригади Андрій "Прокурор" розповів думку бійців про демобілізацію.
Раніше український лідер Володимир Зеленський прокоментував можливість демобілізації під час війни.
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