Демобілізація військових — Зеленський відповів, чи це можливо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повноцінне повернення додому з фронту не передбачене законом. За його словами, якби половина армії пішла додому, то у перший день треба було здатися.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

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Демобілізація в Україні

Президент сказав, що довга війна втомлює будь-яку людину. Мобілізація триває і залучає до служби на фронт велику кількість людей. Вони мають ротації або відпустки, але Зеленський розуміє, що цього недостатньо.

Крім того, він наголосив, що воєнний стан передбачає мобілізацію людей і ресурсів, однак повноцінне повернення додому з фронту не передбачене законом. Тому цю війну потрібно завершити й примусити Росію зробити це.

"Воєнний стан передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів, які є в країні. Абсолютно всіх. І в цьому, на жаль, є виклик цієї війни, і чому її потрібно максимально пришвидшити, щоб її закінчити, примусити Росію закінчити цю війну. Ми сьогодні захищаємось. Якщо завтра, наприклад, половина армії просто піде додому, тоді треба було в перший день здаватися. Так і є. Тому що, якщо завтра половина людей піде додому, Путін нас вб’є всіх", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Веніславський заявив, що найближчим часом, зокрема у наступні три місяці, демобілізації в Україні не буде.

Водночас він пояснив, якщо в Україні дійсно ухвалять демобілізацію, то процес буде не таким швидким, як усі сподіваються.