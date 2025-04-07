Генштаб не поддержал законопроект Минобороны о демобилизации — что известно

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Министерстве обороны Украины подготовили законопроект о демобилизации, однако в Генштабе Вооруженных сил его не поддержали. Там отметили, что принятие приведет к увольнению со службы более сотни тысяч опытных бойцов.

Об этом сообщила "Украинская правда" в понедельник, 7 апреля.

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Законопроект о демобилизации

Представители Минобороны в ответ на запрос СМИ в конце января этого года сообщили, что законопроект уже готов. Однако Генштаб ВСУ выступил против него. Вследствие этого документ не зарегистрировали в парламенте.

Ответ Министерства обороны на запрос "Украинской правды". Фото: "УП"

Кроме того, члены Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки также попросили в Минобороны рассказать, как идет подготовка законопроекта. Сейчас ситуация не изменилась.

Ответ Министерства обороны на обращение Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Фото: "УП"

Напомним, командир батальона беспилотных систем 30 отдельной механизированной бригады Андрей "Прокурор" рассказал мнение бойцов о демобилизации.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал возможность демобилизации во время войны.