Генштаб не поддержал законопроект Минобороны о демобилизации — что известно

Генштаб против законопроекта о демобилизации, — СМИ
В Министерстве обороны Украины подготовили законопроект о демобилизации, однако в Генштабе Вооруженных сил его не поддержали. Там отметили, что принятие приведет к увольнению со службы более сотни тысяч опытных бойцов.
Об этом сообщила "Украинская правда" в понедельник, 7 апреля.
Законопроект о демобилизации
Представители Минобороны в ответ на запрос СМИ в конце января этого года сообщили, что законопроект уже готов. Однако Генштаб ВСУ выступил против него. Вследствие этого документ не зарегистрировали в парламенте.
Кроме того, члены Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки также попросили в Минобороны рассказать, как идет подготовка законопроекта. Сейчас ситуация не изменилась.
Напомним, командир батальона беспилотных систем 30 отдельной механизированной бригады Андрей "Прокурор" рассказал мнение бойцов о демобилизации.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал возможность демобилизации во время войны.
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