Герой України Верес пояснив, чому виступає проти насильницької мобілізації

Герой України Верес. Фото: скриншот

Громадяни, які не змогли втекти від військкома, можуть втекти пізніше, коли опиняться на фронті. Щоб такого не було, потрібно навчати людей любити Україну.

Таку думку висловив командир батальйону К-2 Верес.

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Мобілізований може втекти зі зброєю

В ЗСУ не зможуть покладатись на військового, який опинився в армії після того, як його силоміць спіймали на вулиці. У такому випадку є загроза, що він просто втече, забравши з собою зброю.

Герой України зазначив, що він негативно ставиться до ситуацій з військкомами, які описала йому журналістка під час інтерв'ю. Зокрема, ішлось про випадки у Львові, де чоловіків тягнуть до автобусів, щоб відправити до військкомату.

"Мені не потрібен той, хто тут силоміць. По-перше, він там не зміг втекти, то тут візьме зброю і втече через 20 хвилин з цією зброєю або, ще гірше, зброю кине і сам втече. А я на нього буду розраховувати як на воїна", — сказав український офіцер.

В Україні не вистачає патріотичного виховання

Верес вважає, що в Україні є проблема — у державі не вчать "змалечку любити країну, любити народ, мову". Та він особисто знає, що повинен, як чоловік, "віддати борг цій країні", тому що "ти тут народився і ти маєш право називатися українцем".

Також Герой України відповів громадянам, які пропонують, щоб до армії спершу пішли "діти депутатів". Верес їм запропонував: "Почни з себе, а може потім вони на тебе подивляться і підуть".

Раніше ми повідомляли, що колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що наступного року Україна має мобілізувати більше ресурсів та фінансів для війни проти російських окупантів. За його словами, це потрібно, аби не залежати від партнерів.