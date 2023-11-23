Герой Украины Верес объяснил, почему выступает против насильственной мобилизации
Граждане, которые не смогли убежать от военкома, могут убежать позже, когда окажутся на фронте. Чтобы такого не было, нужно учить людей любить Украину.
Такое мнение высказал командир батальона К-2 Верес.
Мобилизированный может сбежать с оружием
В ВСУ не смогут полагаться на военного, оказавшегося в армии после того, как его насильно поймали на улице. В таком случае есть угроза, что он просто уйдет, забрав с собой оружие.
Герой Украины отметил, что он негативно относится к ситуациям с военкомами, описанными ему журналисткой во время интервью. В частности, речь шла о случаях во Львове, где мужчин тянут в автобусы, чтобы отправить в военкомат.
"Мне не нужен тот, кто здесь силой. Во-первых, он там не смог убежать, то здесь возьмет оружие и убежит через 20 минут с этим оружием или, еще хуже, оружие бросит и сам убежит. А я на него буду рассчитывать как на воина", — сказал украинский офицер.
В Украине не хватает патриотического воспитания
Верес считает, что в Украине есть проблема — в государстве не учат "с детства любить страну, любить народ, язык". Между тем он лично знает, что должен как мужчина "отдать долг этой стране", потому что "ты здесь родился и ты имеешь право называться украинцем".
Также Герой Украины ответил гражданам, предлагающим, чтобы в армию сначала пошли "дети депутатов". Верес им предложил: "Начни с себя, а может потом они на тебя посмотрят и уйдут".
Ранее мы сообщали, что бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что на следующий год Украина должна мобилизовать больше ресурсов и финансов для войны против российских оккупантов. По его словам, это необходимо, чтобы не зависеть от партнеров.
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