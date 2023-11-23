Герой Украины Верес объяснил, почему выступает против насильственной мобилизации

Герой Украины Вереск. Фото: скриншот

Граждане, которые не смогли убежать от военкома, могут убежать позже, когда окажутся на фронте. Чтобы такого не было, нужно учить людей любить Украину.

Такое мнение высказал командир батальона К-2 Верес.

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Мобилизированный может сбежать с оружием

В ВСУ не смогут полагаться на военного, оказавшегося в армии после того, как его насильно поймали на улице. В таком случае есть угроза, что он просто уйдет, забрав с собой оружие.

Герой Украины отметил, что он негативно относится к ситуациям с военкомами, описанными ему журналисткой во время интервью. В частности, речь шла о случаях во Львове, где мужчин тянут в автобусы, чтобы отправить в военкомат.

"Мне не нужен тот, кто здесь силой. Во-первых, он там не смог убежать, то здесь возьмет оружие и убежит через 20 минут с этим оружием или, еще хуже, оружие бросит и сам убежит. А я на него буду рассчитывать как на воина", — сказал украинский офицер.

В Украине не хватает патриотического воспитания

Верес считает, что в Украине есть проблема — в государстве не учат "с детства любить страну, любить народ, язык". Между тем он лично знает, что должен как мужчина "отдать долг этой стране", потому что "ты здесь родился и ты имеешь право называться украинцем".

Также Герой Украины ответил гражданам, предлагающим, чтобы в армию сначала пошли "дети депутатов". Верес им предложил: "Начни с себя, а может потом они на тебя посмотрят и уйдут".

Ранее мы сообщали, что бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что на следующий год Украина должна мобилизовать больше ресурсов и финансов для войны против российских оккупантов. По его словам, это необходимо, чтобы не зависеть от партнеров.