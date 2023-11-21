Наступного року Україна має провести велику мобілізацію, — Дикий

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий. Фото: сомережі

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що наступного року Україна має мобілізувати більше ресурсів та фінансів для війни проти російських окупантів. За його словами, це потрібно, аби не залежати від партнерів.

Про це Євген Дикий сказав в ефірі "Еспресо".

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"На мою думку, після довгих торгів адміністрація Байдена дотисне конгрес щодо фінансування допомоги Україні на 2024 рік. Проте вже 2025 року нам ніхто не гарантує надання такої допомоги. Саме тому 2024 рік ми маємо використати для того, щоб розвивати власний ВПК", — наголосив Дикий.

За його словами, щоб менше залежати від партнерів, потрібно мобілізувати більше ресурсів для війни.

"Наступного року ми маємо приділити більше уваги для розвитку власного ВПК та можливостей економіки. Ми маємо зробити 2024 рік періодом великої мобілізації у всіх сенсах. Зокрема, людей, фінансів, економіки, ВПК та індустрії. Для нас це дуже важливо. Україна має напрацьовувати власний ресурс для війни проти Росії. Оскільки на кінець 2024 року ми не повинні залежати від того, кого оберуть на президентських виборах в США", — додав він.

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