Коли гіпертонія стає підставою для непридатності — зміни до закону 2025

Вимірювання тиску. Фото: Pexels

Чимала кількість людей страждає на гіпертонію. У 2020 році в Україні на обліку перебувало близько 11,8 мільйона осіб з гіпертонією. У деяких випадках ця хвороба не дозволяє служити у війську, а в інших, навпаки, можлива.

Що каже закон і які ускладнення від гіпертонії є підставою для повної непридатності для служби — читайте на Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Які документи чи закони регулюють питання придатності для служби

В Україні питання придатності осіб із гіпертонічною хворобою до військової служби регулюється наказом МОУ №402 та "Розкладом хвороб", який використовують військово-лікарські комісії (ВЛК). Вони класифікують гіпертонію за міжнародною системою МКХ-10 (I10–I15), що охоплює первинну артеріальну гіпертензію та вторинні форми, пов’язані з патологіями нирок, ендокринної або судинної системи.

Важливими для рішення ВЛК є не лише показники артеріального тиску, а й стадія хвороби, її ускладнення та наявність ураження так званих органів-мішеней — серця, мозку, нирок чи очей.

Гіпертонія ІІІ стадії — повна непридатність

Особи з гіпертонічною хворобою III стадії та незворотними ураженнями органів-мішеней визнаються повністю непридатними до військової служби як у мирний, так і у воєнний час.

Така форма хвороби характеризується стійким підвищенням артеріального тиску, що супроводжується серйозними наслідками — серцевою недостатністю, інсультом, ураженням нирок, судин чи очного дна (гіпертонічна ретинопатія).

До типових ускладнень належать гіпертрофія лівого шлуночка, серцева недостатність, інсульти, транзиторні ішемічні атаки, хронічна ниркова недостатність. У таких випадках ВЛК автоматично відносить людину до категорії "непридатний".

Гіпертонія ІІ стадії або ІІІ без уражень — обмежена придатність

Якщо у пацієнта гіпертонічна хвороба III стадії без незворотних змін або ІІ стадія гіпертонії, ВЛК зазвичай визнає його обмежено придатним.

Це означає, що особу можуть мобілізувати, але не до бойових частин. Людей із такими діагнозами направляють до підрозділів забезпечення — ТЦК і СП, навчальні центри, медичні чи логістичні частини, зв’язок, охорону.

Військова служба в таких підрозділах не передбачає інтенсивних фізичних навантажень, тому ризик для здоров’я мінімальний.

Гіпертонія І стадії — придатні до служби

При гіпертонії I стадії особу визнають придатною до військової служби. На цьому етапі зазвичай немає структурних змін або уражень органів, а підвищення тиску контролюється медикаментозно.

Проте ВЛК наголошує: хвороба має прогресуючий характер, тому таким військовослужбовцям потрібен постійний медичний нагляд.

Як підтвердити гіпертонію для ВЛК

Щоб комісія офіційно визнала діагноз, призовник або військовозобов’язаний має надати пакет медичних документів, які підтверджують стійке підвищення артеріального тиску:

виписку з історії хвороби;

результати добового моніторингу тиску (СМАД/Холтер);

ЕКГ, ЕхоКГ, УЗД нирок, аналізи крові й сечі;

висновки кардіолога, невролога, офтальмолога;

довідки про прийом антигіпертензивних препаратів;

документи про перенесені інсульти, кризи чи інші ускладнення.

У військкоматах зазвичай вимагають, щоб діагноз був підтверджений у державних медичних закладах, тому проходити обстеження варто заздалегідь.

Як проходить ВЛК при гіпертонії

Процедура включає кілька етапів:

Звернення до ТЦК та СП або направлення з військової частини. Первинний огляд терапевта, фіксація артеріального тиску. Направлення до профільних спеціалістів — кардіолога, невролога, нефролога. Проведення обстежень: СМАД, ЕКГ, аналізи, УЗД серця, нирок, очного дна.

Надалі відбувається засідання ВЛК, де за результатами визначають ступінь придатності: "придатний", "обмежено придатний", "непридатний"

Рішення оформлюють письмово із зазначенням відповідної статті з "Розкладу хвороб".

Типові проблеми під час проходження ВЛК із гіпертонією

Найчастіше виникають ситуації, коли не визнають обстеження, проведені в приватних клініках, ігнорують супутні ускладнення або гіпертонічні кризи, обмежуються поверхневим оглядом без залучення профільних спеціалістів.

У таких випадках слід вимагати додаткових обстежень, повторного засідання комісії або оскаржувати рішення ВЛК у вищій інстанції чи в суді.

Якщо стан здоров’я погіршився (наприклад, підвищився тиск або з’явилися ускладнення), людина має право повторно пройти ВЛК. Для цього потрібно отримати нове направлення в ТЦК.

Також у разі гіпертонічного кризу або необхідності тривалого лікування ВЛК може надати тимчасову непридатність терміном на 6–12 місяців, що фактично означає відстрочку від мобілізації, але вона тимчасова.

Виїзд за кордон при гіпертонії

Якщо особу визнано непридатною до військової служби і це рішення зафіксовано у військовому квитку або довідці ВЛК, такий документ є підставою для законного виїзду з України під час воєнного стану. Головне — щоб рішення було внесене до державного реєстру.

Після проходження ВЛК інформація має автоматично з’явитися у додатку "Резерв+". У розділі "Мій профіль" відображається статус "придатний", "обмежено придатний" або "непридатний".

Якщо статус не оновився, варто звернутися до свого ТЦК для уточнення даних.

Також дізнайтеся, як діяти, якщо людину не оглянули належним чином на ВЛК та відправляють на фронт.

Раніше юристи пояснювали, чи можна самостійно обрати лікарню для проходження ВЛК.