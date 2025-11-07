Когда гипертония становится основанием для непригодности — изменения в закон 2025

Измерение давления. Фото: Pexels

Немалое количество людей страдает гипертонией. В 2020 году в Украине на учете состояло около 11,8 миллиона человек с гипертонией. В некоторых случаях эта болезнь не позволяет служить в армии, а в других наоборот возможна.

Что говорит закон и какие осложнения от гипертонии являются основанием для полной непригодности для службы — читайте на Новини.LIVE.

Какие документы или законы регулируют вопрос пригодности для службы

В Украине вопрос пригодности лиц с гипертонической болезнью к военной службе регулируется приказом МОУ №402 и "Расписанием болезней", который используют военно-врачебные комиссии (ВВК). Они классифицируют гипертонию по международной системе МКБ-10 (I10-I15), охватывающей первичную артериальную гипертензию и вторичные формы, связанные с патологиями почек, эндокринной или сосудистой системы.

Важными для решения ВЛК являются не только показатели артериального давления, но и стадия болезни, ее осложнения и наличие поражения так называемых органов-мишеней — сердца, мозга, почек или глаз.

Гипертония III стадии — полная непригодность

Лица с гипертонической болезнью III стадии и необратимыми поражениями органов-мишеней признаются полностью непригодными к военной службе как в мирное, так и в военное время.

Такая форма болезни характеризуется стойким повышением артериального давления, сопровождающимся серьезными последствиями — сердечной недостаточностью, инсультом, поражением почек, сосудов или глазного дна (гипертоническая ретинопатия).

К типичным осложнениям относятся гипертрофия левого желудочка, сердечная недостаточность, инсульты, транзиторные ишемические атаки, хроническая почечная недостаточность. В таких случаях ВВК автоматически относит человека к категории "непригоден".

Гипертония II стадии или III без поражений — ограниченная пригодность

Если у пациента гипертоническая болезнь III стадии без необратимых изменений или II стадия гипертонии, ВВК обычно признает его ограниченно годным.

Это означает, что человека могут мобилизовать, но не в боевые части. Людей с такими диагнозами направляют в подразделения обеспечения - ТЦК и СП, учебные центры, медицинские или логистические части, связь, охрану.

Военная служба в таких подразделениях не предусматривает интенсивных физических нагрузок, поэтому риск для здоровья минимален.

Гипертония I стадии — годны к службе

При гипертонии I стадии человека признают годным к военной службе. На этом этапе обычно нет структурных изменений или поражений органов, а повышение давления контролируется медикаментозно.

Однако ВВК отмечает: болезнь имеет прогрессирующий характер, поэтому таким военнослужащим требуется постоянное медицинское наблюдение.

Как подтвердить гипертонию для ВВК

Чтобы комиссия официально признала диагноз, призывник или военнообязанный должен предоставить пакет медицинских документов, подтверждающих стойкое повышение артериального давления:

выписку из истории болезни;

результаты суточного мониторинга давления (СМАД/Холтер);

ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ почек, анализы крови и мочи;

заключения кардиолога, невролога, офтальмолога;

справки о приеме антигипертензивных препаратов;

документы о перенесенных инсультах, кризисах или других осложнениях.

В военкоматах обычно требуют, чтобы диагноз был подтвержден в государственных медицинских учреждениях, поэтому проходить обследование стоит заранее.

Как проходит ВВК при гипертонии

Процедура включает несколько этапов:

Обращение в ТЦК и СП или направление из воинской части. Первичный осмотр терапевта, фиксация артериального давления. Направление к профильным специалистам - кардиологу, неврологу, нефрологу. Проведение обследований: СМАД, ЭКГ, анализы, УЗИ сердца, почек, глазного дна.

В дальнейшем происходит заседание ВВК, где по результатам определяют степень годности: "годен", "ограниченно годен", "непригоден"

Решение оформляют письменно с указанием соответствующей статьи из "Расписания болезней".

Типичные проблемы при прохождении ВВК с гипертонией

Чаще всего возникают ситуации, когда не признают обследования, проведенные в частных клиниках, игнорируют сопутствующие осложнения или гипертонические кризы, ограничиваются поверхностным осмотром без привлечения профильных специалистов.

В таких случаях следует требовать дополнительных обследований, повторного заседания комиссии или обжаловать решение ВВК в вышестоящей инстанции или в суде.

Если состояние здоровья ухудшилось (например, повысилось давление или появились осложнения), человек имеет право повторно пройти ВВК. Для этого нужно получить новое направление в ТЦК.

Также в случае гипертонического криза или необходимости длительного лечения ВВК может предоставить временную непригодность сроком на 6-12 месяцев, что фактически означает отсрочку от мобилизации, но она временная.

Выезд за границу при гипертонии

Если лицо признано непригодным к военной службе и это решение зафиксировано в военном билете или справке ВВК, такой документ является основанием для законного выезда из Украины во время военного положения. Главное — чтобы решение было внесено в государственный реестр.

После прохождения ВВК информация должна автоматически появиться в приложении "Резерв+". В разделе "Мой профиль" отображается статус "годен", "ограниченно годен" или "непригоден".

Если статус не обновился, стоит обратиться в свой ТЦК для уточнения данных.

