Перевірка у офтальмолога. Фото: oko-medcenter.com

Громадян, які є сліпими на одне око чи мають гостроту зору ока нижче 0,1, не можуть мобілізувати. До списку захворювань, які звільняють від мобілізації під час дії воєнного стану, входить ціла низка хвороб ока.

Про це йдеться в наказі Міністерства оборони України №262 від 27 квітня 2024 року "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України".

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Сліпих на одне око не можуть мобілізувати

В Україні діє визначений список хвороб, наявність яких не дозволяє мобілізувати таких військовозобов’язаних громадян.

До цього списку входить низка хвороб ока, зокрема сліпота одного або обох очей, відсутність одного чи обох очних яблук, або коли гострота зору одного ока є нижче показника 0,1.

Які ще хвороби є підставою для відстрочки

Крім того, до списку хвороб, з якими неможливо мобілізувати, входять такі захворювання ока:

виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

різко виражені хвороби усіх частин ока та його придаткового апарату на обох очах, з частими загостреннями або зниженням зорових функцій, що прогресує (рубці, помутніння, дегенеративні зміни, катаракта, хвороби зорового нерва тощо);

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

глаукома у важкій стадії на обох очах;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії.

Також призову не підлягають громадяни, у яких діагностовано короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 діоптрій чи астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 діоптрій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які хвороби нервової системи звільняють від мобілізації.

Також ми повідомляли про те, коли доброякісні новоутворення є підставою для оформлення відстрочки від мобілізації.