Отсрочка от мобилизации – с какими болезнями глаза предоставляется отсрочка

Проверка у офтальмолога. Фото: oko-medcenter.com

Граждан, которые слепы на глаз или имеют остроту зрения глаза ниже 0,1, не могут мобилизовать. В список заболеваний, освобождающих от мобилизации во время действия военного положения, входит целый ряд болезней глаз.

Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины №262 от 27 апреля 2024 года "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

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В Украине действует список болезней, наличие которых не позволяет мобилизовать таких военнообязанных граждан.

В этот список входит ряд болезней глаза, в частности, слепота одного или обоих глаз, отсутствие одного или обоих глазных яблок, или когда острота зрения одного глаза ниже показателя 0,1.

Какие еще болезни являются основанием для отсрочки

Кроме того, в список болезней, с которыми невозможно мобилизовать, входят следующие заболевания глаза:

выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах, с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций (рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.п.);

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии.

Также призыву не подлежат граждане, у которых диагностирована близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 диоптрий или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 диоптрий.

Напомним, мы ранее писали о том, какие болезни нервной системы освобождают от мобилизации.

Также мы сообщали, когда доброкачественные новообразования являются основанием для оформления отсрочки от мобилизации.