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Глава МВС України розповів, як воює його син

10 листопада 2024 02:28
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Клименко розповів, як воює його син
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: пресслужба МВС
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка є лише один син. У 2024 році після досягнення 27 років він мобілізувався та служить у бойовій частині.

Про це глава МВС повідомив в інтерв'ю "Суспільному".

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"Можу одне сказати — він став чоловіком. Справжнім", — заявив Клименко, коментуючи службу свого сина.

Також він додав, що бачить його не часто.

Раніше Клименко повідомляв, що до мобілізації його син працював інженером та займався волонтерством. Також, за словами посадовця, у його сина короткозорість — зір складає мінус 9.

Нагадаємо, що уряд удосконалив порядок рекрутингу до української армії в електронній формі. Тепер після отримання заяви від громадянина військова частина має ухвалити рішення щодо нього протягом одного робочого дня.

Також ми писали, що командир полку "Азов" та нині заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявлв, що не варто керуватись показником кількості людей, яку потрібно мобілізувати за якийсь період. Він пояснив це тим, що є багато інших питань. Зокрема, навчання бійця, його оснащення та інше.

Ігор Клименко МВС фронт мобілізація війна в Україні ЗСУ

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