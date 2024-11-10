Клименко рассказал, как воюет его сын

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: пресс-служба МВД

У министра внутренних дел Украины Игоря Клименко есть только один сын. В 2024 году по достижении 27 лет он мобилизовался и служит в боевой части.

Об этом глава МВД сообщил в интервью "Суспільному".

Читайте также:

Что сказал министр

"Могу одно сказать — он стал мужчиной. Настоящим", — заявил Клименко, комментируя службу своего сына.

Также он добавил, что видит его не часто.

Ранее Клименко сообщал, что до мобилизации сын работал инженером и занимался волонтерством. Также, по словам чиновника, у его сына близорукость — зрение составляет минус 9.

Напомним, что правительство усовершенствовало порядок рекрутинга в украинскую армию в электронной форме. Теперь после получения заявления от гражданина воинская часть должна принять решение по нему в течение одного рабочего дня.

Также мы писали, что командир полка "Азов" и ныне заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что не стоит руководствоваться показателем количества людей, которое нужно мобилизовать за какой-то период. Он объяснил это тем, что существует много других вопросов. В частности, обучение бойца, его оснащение и прочее.