Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Глава МВД Украины рассказал, как воюет его сын arrow

Глава МВД Украины рассказал, как воюет его сын

10 ноября 2024 02:28
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Клименко рассказал, как воюет его сын
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: пресс-служба МВД
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

У министра внутренних дел Украины Игоря Клименко есть только один сын. В 2024 году по достижении 27 лет он мобилизовался и служит в боевой части.

Об этом глава МВД сообщил в интервью "Суспільному".

Читайте также:

Что сказал министр

"Могу одно сказать — он стал мужчиной. Настоящим", — заявил Клименко, комментируя службу своего сына.

Также он добавил, что видит его не часто.

Ранее Клименко сообщал, что до мобилизации сын работал инженером и занимался волонтерством. Также, по словам чиновника, у его сына близорукость — зрение составляет минус 9.

Напомним, что правительство усовершенствовало порядок рекрутинга в украинскую армию в электронной форме. Теперь после получения заявления от гражданина воинская часть должна принять решение по нему в течение одного рабочего дня.

Также мы писали, что командир полка "Азов" и ныне заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что не стоит руководствоваться показателем количества людей, которое нужно мобилизовать за какой-то период. Он объяснил это тем, что существует много других вопросов. В частности, обучение бойца, его оснащение и прочее.

Игорь Клименко МВД фронт мобилизация война в Украине ВСУ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:28 Глава МВД Украины рассказал, как воюет его сын

01:32 Переплачивал ли "Харьковводоканал" за бензин — что решил суд

Срочная новость

01:27 В прокураторе рассказали первые последствия атаки РФ по Харькову

01:17 Дроны РФ атаковала Одессу — повреждены дома, возникли пожары

00:30 Отсрочка из-за ребенка с инвалидностью — юристы назвали проблему

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

обновлено:

00:23 Стало известно, когда уволят тренера Довбика

00:12 На Купянщине из-за обстрелов закрылись банкоматы и Укрпочта

9 ноября 2024

23:52 Расстрел военного ВСУ — в Украине начали расследование

23:50 В Одессе слышны звуки взрывов

23:39 Театр Франко будет продавать билеты через Дію — какая причина

02:28 Глава МВД Украины рассказал, как воюет его сын

01:32 Переплачивал ли "Харьковводоканал" за бензин — что решил суд

Срочная новость

01:27 В прокураторе рассказали первые последствия атаки РФ по Харькову

01:17 Дроны РФ атаковала Одессу — повреждены дома, возникли пожары

00:30 Отсрочка из-за ребенка с инвалидностью — юристы назвали проблему

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

обновлено:

00:23 Стало известно, когда уволят тренера Довбика

00:12 На Купянщине из-за обстрелов закрылись банкоматы и Укрпочта

9 ноября 2024

23:52 Расстрел военного ВСУ — в Украине начали расследование

23:50 В Одессе слышны звуки взрывов

23:39 Театр Франко будет продавать билеты через Дію — какая причина

Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

Text

21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Text

16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд