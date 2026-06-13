У військових є 100 днів повернення із СЗЧ

Українські військові у складі ЗСУ. Ілюстративне фото: 115 ОМБр

Громадянам України, які у СЗЧ, дали шанс повернутися на службу, обрати підрозділ та відновити грошові виплати. На це у людей є рівно 100 днів.



Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Сил оборони України.

Які умови повернення після СЗЧ

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину до 11 червня 2026 року, мають можливість добровільно поновитися на службі у своїй силовій структурі — Збройних силах України, Національній гвардії або Державній спеціальній службі транспорту.

Проте під час повернення вони можуть самостійно визначити підрозділ для подальшого проходження служби, обрати посаду та профіль служби.

Після прибуття до визначеної частини та офіційного зарахування до її складу військовослужбовцю відновлюють грошове забезпечення. Опрацювання поданого рапорту триває не більше 7 днів.

Як подати рапорт

Оформити звернення можна кількома способами:

Читайте також:

через застосунок "Армія+";

направити заявку до військової частини;

через рекрутингові центри (для військовослужбовців ЗСУ).

Однак подавати кілька рапортів одночасно не можна.

Після подачі заяви документи проходять перевірку. За потреби представники військової частини контактують із заявником для уточнення інформації та погодження умов подальшого проходження служби з урахуванням його підготовки, попереднього досвіду та навичок.

Процедура повернення

Після позитивного рішення щодо рапорту в застосунку відображається статус "У дорозі", який підтверджує намір добровільно повернутися до служби.

Для військовослужбовців ЗСУ та ДССТУ встановлено термін до п'яти діб для прибуття до визначеної частини. Для бійців Національної гвардії діють окремі строки — не більше 96 годин із моменту видання відповідного наказу.

Чи передбачена відповідальність

Новий механізм повернення не скасовує вимог чинного військового законодавства. Самовільне залишення місця служби, невиконання наказів або інші порушення військової дисципліни тягнуть за собою відповідальність, передбачену законодавством України, зокрема кримінальну.

Водночас контрактна форма проходження служби не звільняє військових від обов'язку дотримуватися військової дисципліни та виконувати покладені на них завдання

На що звернути увагу

Під час заповнення рапорту необхідно зазначити:

структуру, в якій планується проходження служби;

бажаний напрямок служби;

наявний цивільний досвід;

попередню військову посаду;

додати інші необхідні відомості та документи.

Для бійців Нацгвардії обов'язковою умовою є наявність рекомендаційного листа, який залишається чинним протягом одного місяця.

Після завершення всіх процедур військовослужбовця поновлюють на службі, а також відновлюють виплату грошового забезпечення та надання передбачених законом соціальних гарантій.

Як повідомляло Новини.LIVE, міністр оборони Михайло Федоров анонсував старт першого етапу масштабної трансформації військової служби. Наразі вже ухвалені рішення, які запроваджують нові контракти, виплати та гарантовані відстрочки.

Також очільниця Кабміну Юлія Свириденко сказала, що реформа ТЦК в Україні буде поетапною.