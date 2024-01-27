Голова Комітету ВР заявила про необхідність балансу в мобілізації робітників бізнесу

Голова Комітету держвлади Олена Шуляк. Фото: sluga-narodu.com

Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк переконана, що у питанні бронювання від мобілізації робітників підприємств треба знайти баланс між необхідністю захищати державу та забезпечувати економічне зростання країни. За її словами, є велика кількість працівників бізнесу, без яких може зупинитися та чи інша підприємницька діяльність.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

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Нещодавно відбулося засідання Української Ради бізнесу, до якої входить 119 асоціацій, що працюють у різних напрямках вітчизняної економіки. На засідання обговорювали мобілізацію та бронювання співробітників бізнесів.

"На сьогодні є велика кількість спеціальностей, працівників бізнесу, без яких може зупинитися та чи інша підприємницька діяльність. Тому бізнес порушує питання про бронювання співробітників. Відповідно, коли законопроєкт щодо мобілізації знову зайде на розгляд Верховної Ради, для народних депутатів важливо буде оцінити, яким чином прописані процедури, що пов’язані з бронюванням. Нині чинна процедура потребує певного вдосконалення. Думаю, представники бізнесу будуть почуті, щоб був знайдений баланс між необхідністю захищати нашу державу та забезпечувати економічне зростання країни", — вказала Шуляк.

Також парламентарка нагадала, що іноземні партнери зараз не надають фінансування для українського сектору безпеки та оборони. Головним спонсором виробництва озброєння є український бізнес, який сплачує податки. Нардепка підкреслила, що в умовах війни народ має бути об'єднаним. Вона зауважила, що це стосується і бізнесу, і правоохоронців, і представників органів державної влади.

"Той бізнес, який сьогодні працює "по-білому", сплачує всі податки, створює робочі місця й підтримує обороноздатність держави, жодним чином не повинен відчувати утисків. На сьогодні в Україні має бути єдиний орган, який займатиметься питаннями порушень з боку бізнесу, — це Бюро економічної безпеки. Бізнес неодноразово наголошував на необхідності вдосконалення законодавства щодо БЕБ, і зараз у парламенті є декілька законопроєктів, які очікують розгляду. Думаю, що для нас як для народних депутатів це має стати одним із пріоритетних завдань, треба виписати законодавство так, щоб цей орган був дієвим, а інші правоохоронці не мали можливості проводити перевірки чи тиснути на бізнес", — додала голова Комітету ВР.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Наталуха заперечив існування законопроєкту про зміну правил бронювання військовозобов'язаних. Він наголосив, що наразі існує лише концепція такого закону, яка потребує доопрацювання і належного оформлення.

Раніше ми писали, що депутати готують законопроєкт щодо змін бронювання співробітників. Вони пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.