Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Голова Комітету ВР заявила про необхідність балансу в мобілізації робітників бізнесу arrow

Голова Комітету ВР заявила про необхідність балансу в мобілізації робітників бізнесу

27 січня 2024 13:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Голова Комітету ВР заявила про необхідність балансу в мобілізації робітників бізнесу
Голова Комітету держвлади Олена Шуляк. Фото: sluga-narodu.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк переконана, що у питанні бронювання від мобілізації робітників підприємств треба знайти баланс між необхідністю захищати державу та забезпечувати економічне зростання країни. За її словами, є велика кількість працівників бізнесу, без яких може зупинитися та чи інша підприємницька діяльність.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

Читайте також:

Мобілізація робітників підприємств в Україні

Нещодавно відбулося засідання Української Ради бізнесу, до якої входить 119 асоціацій, що працюють у різних напрямках вітчизняної економіки. На засідання обговорювали мобілізацію та бронювання співробітників бізнесів.

"На сьогодні є велика кількість спеціальностей, працівників бізнесу, без яких може зупинитися та чи інша підприємницька діяльність. Тому бізнес порушує питання про бронювання співробітників. Відповідно, коли законопроєкт щодо мобілізації знову зайде на розгляд Верховної Ради, для народних депутатів важливо буде оцінити, яким чином прописані процедури, що пов’язані з бронюванням. Нині чинна процедура потребує певного вдосконалення. Думаю, представники бізнесу будуть почуті, щоб був знайдений баланс між необхідністю захищати нашу державу та забезпечувати економічне зростання країни", — вказала Шуляк.

Також парламентарка нагадала, що іноземні партнери зараз не надають фінансування для українського сектору безпеки та оборони. Головним спонсором виробництва озброєння є український бізнес, який сплачує податки. Нардепка підкреслила, що в умовах війни народ має бути об'єднаним. Вона зауважила, що це стосується і бізнесу, і правоохоронців, і представників органів державної влади.

"Той бізнес, який сьогодні працює "по-білому", сплачує всі податки, створює робочі місця й підтримує обороноздатність держави, жодним чином не повинен відчувати утисків. На сьогодні в Україні має бути єдиний орган, який займатиметься питаннями порушень з боку бізнесу, — це Бюро економічної безпеки. Бізнес неодноразово наголошував на необхідності вдосконалення законодавства щодо БЕБ, і зараз у парламенті є декілька законопроєктів, які очікують розгляду. Думаю, що для нас як для народних депутатів це має стати одним із пріоритетних завдань, треба виписати законодавство так, щоб цей орган був дієвим, а інші правоохоронці не мали можливості проводити перевірки чи тиснути на бізнес", — додала голова Комітету ВР.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Наталуха заперечив існування законопроєкту про зміну правил бронювання військовозобов'язаних. Він наголосив, що наразі існує лише концепція такого закону, яка потребує доопрацювання і належного оформлення.

Раніше ми писали, що депутати готують законопроєкт щодо змін бронювання співробітників. Вони пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Верховна Рада
війна
Україна
військовий призов
Олена Шуляк
Український бізнес
мобілізація
бронювання
підприємства

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі