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Рада готує нові правила бронювання співробітників — що зміниться

26 січня 2024 09:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Рада готує нові правила бронювання співробітників — що зміниться
Голосування у Верховній Раді Фото: ВР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Депутати готують законопроєкт щодо змін бронювання співробітників. Вони пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Про це повідомляє Forbes.

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Зміни бронювання працівників: що пропонують депутати

Як зазначається, депутати пропонують встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого підприємство зможе забронювати працівника незалежно від посади, військового звання чи віку. Головна умова — компанія має працювати вбілу та сплачувати податки до бюджету.

Отже, бронюються:

  • незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;
  • без обмежень за кількістю військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.

Чиновники хочуть запровадити додаткову оплату до військового збору за кожного заброньованого працівника — до 1,5% військового збору додається фіксована ставка у розмірі 20 000 грн. Але в такому разі компанія має працювати вбілу та сплачувати всі податки.

Очікується, що різними сценаріями фіксована ставка за бронювання може принести від 18 млрд грн до 155 млрд грн на рік.

Кого можуть забронювати від мобілізації у лютому 2024 року

Бронюванню від мобілізації підлягають працюючі військовозобов'язані:

  • в органах державної влади, інших державних органах місцевого самоврядування, інших, необхідних для функціонування, органах під час воєнного стану;
  • на підприємствах, установах та організаціях, що мають встановлені мобілізаційні завдання чи замовлення, необхідні для виконання;
  • на підприємствах, установах та організаціях, які виробляють та надають товари оборонного призначення для ЗСУ та інших військових формувань;
  • на підприємствах, в установах та організаціях, які критично важливі для функціонування економіки у особливий період.

Нагадаємо, ми повідомляли, хто з українців може втратити броню від мобілізації. Також ми писали, як українцям отримати броню від мобілізації у 2024 році.

Також ми інформували, чи можна в Україні забронювати військовозобов'язаного після вручення повістки.

Верховна Рада
мобілізація
законопроєкт
бронювання
війна в Україні

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