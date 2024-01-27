Глава Комитета ВР заявила о необходимости баланса в мобилизации работников бизнеса

Председатель Комитета госвласти Елена Шуляк. Фото: sluga-narodu.com

Председатель Комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк убеждена, что в вопросе бронирования от мобилизации работников предприятий нужно найти баланс между необходимостью защищать государство и обеспечивать экономический рост страны. По ее словам, существует большое количество сотрудников бизнеса, без которых может остановиться та или иная предпринимательская деятельность.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

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Мобилизация работников предприятий в Украине

Недавно состоялось заседание Украинского Совета бизнеса, в который входит 119 ассоциаций, работающих в разных направлениях государственной экономики. На заседании обсуждалась мобилизация и бронирование сотрудников бизнесов.

"На сегодняшний день есть большое количество специальностей, работников бизнеса, без которых может остановиться та или иная предпринимательская деятельность. Поэтому бизнес ставит вопрос о бронировании сотрудников. Соответственно, когда законопроект по мобилизации снова зайдет на рассмотрение Верховной Рады, для народных депутатов важно будет оценить, каким образом прописаны процедуры, связанные с бронированием. В результате действующая процедура требует определенного совершенствования. Думаю, представители бизнеса будут услышаны, чтобы был найден баланс между необходимостью защищать наше государство и обеспечивать экономический рост страны", — указала Шуляк.

Также парламентарий напомнила, что иностранные партнеры сейчас не предоставляют финансирование для украинского сектора безопасности и обороны. Главным спонсором производства вооружения является украинский бизнес, уплачивающий налоги. Нардеп подчеркнула, что в условиях войны народ должен быть объединен. Она отметила, что это касается и бизнеса, и стражей порядка, и представителей органов государственной власти.

"Тот бизнес, который сегодня работает "по-белому", платит все налоги, создает рабочие места и поддерживает обороноспособность государства, никоим образом не должен ощущать притеснений. На сегодняшний день в Украине должен быть единственный орган, который будет заниматься вопросами нарушений со стороны бизнеса, — это Бюро экономической безопасности. Бизнес неоднократно отмечал необходимость совершенствования законодательства относительно БЭБ, и сейчас в парламенте есть несколько ожидающих рассмотрения законопроектов. Думаю, что для нас как для народных депутатов это должно стать одной из приоритетных задач, нужно выписать законодательство так, чтобы этот орган был действенным, а у других правоохранителей не было возможности проводить проверки или давить на бизнес", — добавила председатель Комитета ВР.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха опроверг существование законопроекта об изменении правил бронирования военнообязанных. Он подчеркнул, что сейчас существует только концепция такого закона, которая нуждается в доработке и надлежащем оформлении.

Ранее мы писали, что депутаты готовят законопроект по изменениям бронирования сотрудников. Они предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников.