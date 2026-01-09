Голова ВЛК забезпечувала військовозобов'язаних непридатністю — що вирішив суд

Чоловік проходить медогляд. Фото ілюстративне: Київський обласний ТЦК та СП

У Херсонській області голова позаштатної постійно діючої ВЛК допомагала військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації. Її оштрафували.

Про це йдеться у вироку, який Великоолександрівський районний суд Херсонської області ухвалив 6 серпня минулого року.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, лікарка-невропатолог однієї з лікарень Бериславського району Херсонщину 3 та 13 березня 2023 року безпідставно визнала непридатними до військової служби двох військовозобов'язаних чоловіків. Ще двом призовникам вона видала висновок про непридатність і виключення з військового обліку 21 березня.

Рішення суду Фігурантка визнала свою провину та уклала угоду із прокурором. За видачу завідомо неправдивих документів і внесення завідомо неправдивих відомостей порушниці призначили покарання у вигляді 34 тисяч гривень штрафу. Також її на рік позбавили права очолювати штатні та позаштатні ВЛК.

