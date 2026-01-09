Видео
Главная Мобилизация Глава ВВК помогала уклоняться от призыва — как ее наказал суд

Глава ВВК помогала уклоняться от призыва — как ее наказал суд

Дата публикации 9 января 2026 00:33
Председатель ВВК обеспечивала военнообязанных непригодностью — что решил суд
Мужчина проходит медосмотр. Фото иллюстративное: Киевский областной ТЦК и СП

В Херсонской области председатель внештатной постоянно действующей ВВК помогала военнообязанным уклоняться от мобилизации. Ее оштрафовали.

Об этом говорится в приговоре, который Великоалександровский районный суд Херсонской области вынес 6 августа прошлого года.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, врач-невропатолог одной из больниц Бериславского района Херсонщины 3 и 13 марта 2023 года безосновательно признала непригодными к военной службе двух военнообязанных мужчин. Еще двум призывникам она выдала заключение о непригодности и исключении с воинского учета 21 марта.

Решение суда

Фигурантка признала свою вину и заключила соглашение с прокурором. За выдачу заведомо ложных документов и внесение заведомо ложных сведений нарушительнице назначили наказание в виде 34 тысяч гривен штрафа. Также ее на год лишили права возглавлять штатные и внештатные ВВК.

Напомним, в Житомире заочно осудили офицера, который перешел на сторону оккупантов. За содеянное он проведет 15 лет в тюрьме.

Также мы сообщали, что житель Кировоградщины отказался от мобилизации. В течение трех лет он будет находиться на испытательном сроке.

