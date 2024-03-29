Головком ЗСУ розповів про демобілізацію військових

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про демобілізацію військових. За його словами, вже запущений процес ротації військових частин на лінії фронту, що дає змогу повноцінно відновити боєздатність не лише техніки, а насамперед забезпечити відпочинок та відновлення військовослужбовців.

Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю "Укрінформу" у п'ятницю, 29 березня.

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Демобілізація військових

Головком ЗСУ зазначив, що для забезпечення цього процесу потрібні люди. Саме тому Сирський хоче, щоб кожен чоловік призовного віку в Україні усвідомлював: від його волі та дій залежить, щоб країна вистояла.

"Щоб ви розуміли, — цей процес не обмежується тільки діяльністю ТЦК. Це цілий комплекс питань, який містить навчання людей, їх належне екіпірування та забезпечення. Такі зусилля охоплюють також заходи із соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх родин", — розповів він.

За його словами, потрібно потурбуватися про те, як складається життя військовослужбовця після звільнення або демобілізації.

"Зрозуміло, лише зусиллями Збройних сил виконати всі ці завдання неможливо. Ми бачимо, що держава не стоїть осторонь і вже тепер створює механізми для розв’язання всіх цих питань", — додав Сирський.

Нагадаємо, парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив поправку до законопроєкту про мобілізацію, яку вніс народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Пропозиція стосувалася демобілізації військовослужбовців після 36 місяців служби без додаткових рішень Ставки.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі в країні існує дуже багато дезінформації щодо процесу мобілізації. За його словами, у звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. Внаслідок цього виникають різні питання щодо законопроєкту про мобілізацію.