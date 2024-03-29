Главком ВСУ рассказал о демобилизации военных

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал о демобилизации военных. По его словам, уже запущен процесс ротации воинских частей на линии фронта, что позволяет полноценно восстановить боеспособность не только техники, но прежде всего обеспечить отдых и восстановление военнослужащих.

Об этом Александр Сырский рассказал в интервью "Укринформу" в пятницу, 29 марта.

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Демобилизация военных

Главком ВСУ отметил, что для обеспечения этого процесса нужны люди. Именно поэтому Сырский хочет, чтобы каждый человек призывного возраста в Украине отдавал себе отчет: от его воли и действий зависит, чтобы страна выстояла.

"Чтобы вы понимали, — этот процесс не ограничивается только деятельностью ТЦК. Это целый комплекс вопросов, который включает обучение людей, их надлежащую экипировку и обеспечение. Такие усилия охватывают также меры по социальной защите военнослужащих и членов их семей", — рассказал он.

По его словам, нужно позаботиться о том, как складывается жизнь военнослужащего после увольнения или демобилизации.

"Понятно, только усилиями Вооруженных сил выполнить все эти задачи невозможно. Мы видим, что государство не стоит в стороне и уже теперь создает механизмы для решения всех этих вопросов", — добавил Сырский.

Напомним, парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке отклонил поправку к законопроекту о мобилизации, которую внес народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Предложение касалось демобилизации военнослужащих после 36 месяцев службы без дополнительных решений Ставки.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время в стране существует очень много дезинформации о процессе мобилизации. По его словам, в обычном законодательстве не существует демобилизации во время войны. Вследствие этого возникают разные вопросы по законопроекту о мобилизации.