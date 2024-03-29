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Сирський відповів, наскільки реальною є мобілізація 500 тисяч людей

29 березня 2024 10:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сирський відповів, наскільки реальною є мобілізація 500 тисяч людей
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, наскільки реальною є мобілізація 500 тисяч людей. За його словами, після перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу ця цифра була суттєво зменшена.

Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю "Укрінформу" у п'ятницю, 29 березня.

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Сирський наголосив, що очікує достатньої кількості людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців.

Він зазначив, що потрібно зважати на те, що люди — не роботи. Вони виснажуються, фізично й психологічно, особливо в умовах бойових дій.

"Наприклад, ті люди, які прийшли до ТЦК у лютому 2022 року, потребують відпочинку та лікування. Достатньо згадати, що бойова 110-та бригада була задіяна на Авдіївському напрямку від початку повномасштабного вторгнення. Їм треба відновитися і відпочити, і це — об’єктивна необхідність. І таких частин чимало", — розповів Сирський.

За його словами, наразі переглядається чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. Сирський зазначив, що це дало змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин. 

Головком ЗСУ пояснив, що у всіх арміях світу є особовий склад, який не бере участі у бойових діях, але забезпечує бойові підрозділи. За його словами, це не менш важлива частина роботи.

"Та війна, яку ми вимушені вести проти російських загарбників, – це війна на виснаження, війна логістики. Тож значення ефективності тилових підрозділів не можна недооцінювати. Йдеться про систему забезпечення військ продовольством і боєприпасами, про ремонтні підрозділи, про медичні заклади та про багато іншого. Ці люди роблять свій внесок у ефективність бойових дій", — наголосив він.

Сирський наголосив, ті громадяни, які приходять до війська за мобілізацією, не потрапляють відразу на фронт. За дуже спеціальними винятками, наприклад, коли у людини вже є бойовий досвід, переважна більшість цих осіб прибувають до навчальних військових частин та центрів.

"Кількість людей, які проходять таке навчання, на лютий поточного року становила 84 відсотки від загальної кількості мобілізованих. Лише після такого навчання їх можуть спрямовувати на доукомплектування військових частин для відновлення їхньої боєздатності", — додав головком ЗСУ.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув більшість правок до законопроєкту про мобілізацію. Документ готовий на 95%.

Також у зв'язку із загальною мобілізацією в Україні діє закон про військову службу. Згідно із документом, виокремлюють різні категорії громадян залежно від їх військового обов'язку. Серед них, зокрема, призовник та військовозобов'язаний. 

війна
українці
Україна
мобілізація
Олександр Сирський

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