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Головна Мобілізація Головне не обманути рекрута — Паламар про набір до "Азову"

Головне не обманути рекрута — Паламар про набір до "Азову"

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Дата публікації: 20 червня 2025 04:30
Святослав Паламар заявив, що в Азові діє персональний підхід при наборі рекрутів і люди знають, що їх чекає
Заступник командира 1-го корпусу Національної гвардії України “Азов” Святослав Паламар. Фото: Вікімедіа
Ключові моменти Як "Азов" набирає бійців до підрозділів

Святослав "Калина" Паламар, один з багатьох героїчних захисників Маріуполя, поділився особливостями рекрутингу у бригаду "Азов". За його словами, головне в людині мотивацію та талант.

Про це Святослав Паламар розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Святослав зазначив, що стояв у початків рекрутингу до "Азову" і він чітко розділяє мобілізацію від рекрутингу. Адже коли країна захищається, то під час мобілізації потрібні адекватні комісії, що будуть визначати потреби будь-якого підрозділу ЗСУ, адже треба насичувати армію. Щодо "Азову", то тут намагаються роздивитись у бійці мотивацію та особливі таланти.

"Під час мобілізації потрібна приймальна комісія, що "бачить" людей,  "читає" їх і розуміє їхній стан здоров'я та психіки. В рекрутингу працює принцип селекції, щоб чітко розуміти на що людина здатна і в який підрозділ "Азову" краще відправити хлопця. Особиста розмова тут особлива, щоб пізнати цю людину", — каже Паламар.

Святослав згадує, що коли закінчився ажіотажний потік до "Азова", то він замислився над реструктуризацією способів набору добровольців. Біли започатковані центри комплектування, в яких рекрутам доносили про основні переваги саме служби в "Азові" порівняно з іншими підрозділами ЗСУ. 

"Це комплексна робота. Якщо в підрозділі не буде правильної атмосфери не буде побудована система цінностей, якщо ти, як командир, не будеш відповідати тому, що доносиш до бійців, то нічого не вийде. Важливо не обманути людину і вона повинна побачити всі твої слова на твоїх же командирських вчинках. Тому до нас переводяться бійці з інших підрозділів ЗСУ, а рекрути знають, що їх конкретно чекає", — зазначив Святослав Паламар.

Раніше Святослав Паламар заявив, що негатив у бік ТЦК значно перебільшений. Поодинокі скандальні випадки бувають, але в цілому треба зрозуміти, що мобілізація є необхідною.

А ще ми писали, що полковник Андрій Білецький розповів про своїх синів та цінності, які хоче передати їм у житті. За його словами, молодший син поки що має інші зацікавлення.

ЗСУ бригада "Азов" мобілізація війна в Україні Рекрутинг 12 бригада "Азов"
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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