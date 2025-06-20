Святослав Паламар заявил, что в Азове действует персональный подход при наборе рекрутов и люди знают, что их ждет

Заместитель командира 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Святослав Паламар. Фото: Викимедиа

Святослав "Калина" Паламар, один из многих героических защитников Мариуполя, поделился особенностями рекрутинга в бригаду "Азов". По его словам, главное в человеке мотивация и талант.

Об этом Святослав Паламар рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

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Святослав отметил, что стоял у истоков рекрутинга в "Азов" и он четко разделяет мобилизацию от рекрутинга. Ведь когда страна защищается, то во время мобилизации нужны адекватные комиссии, которые будут определять потребности любого подразделения ВСУ, ведь надо насыщать армию. Что касается "Азова", то здесь пытаются рассмотреть в бойце мотивацию и особые таланты.

"Во время мобилизации нужна приемная комиссия, которая "видит" людей, "читает" их и понимает их состояние здоровья и психики. В рекрутинге работает принцип селекции, чтобы четко понимать на что человек способен и в какое подразделение "Азова" лучше отправить парня. Личный разговор здесь особый, чтобы узнать этого человека", — говорит Пономарь.

Святослав вспоминает, что когда закончился ажиотажный поток в "Азов", то он задумался над реструктуризацией способов набора добровольцев. Были основаны центры комплектования, в которых рекрутам доносили об основных преимуществах именно службы в "Азове" по сравнению с другими подразделениями ВСУ.

"Это комплексная работа. Если в подразделении не будет правильной атмосферы, не будет построена система ценностей, если ты, как командир, не будешь соответствовать тому, что доносишь до бойцов, то ничего не получится. Важно не обмануть человека и он должен увидеть все твои слова на твоих же командирских поступках. Поэтому к нам переводятся бойцы из других подразделений ВСУ, а рекруты знают, что их конкретно ждет", — отметил Святослав Паламар.

Ранее Святослав Паламар заявил, что негатив в сторону ТЦК значительно преувеличен. Единичные скандальные случаи бывают, но в целом надо понять, что мобилизация необходима.

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