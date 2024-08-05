Скасування мобілізації до 25 років - з'явився текст законопроєкту

Нардеп Олексій Гончаренко. Фото: пресслужба фракції "Європейська солідарність".

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки у понеділок, 5 серпня, рекомендував прийняти в цілому законопроєкт про скасування мобілізації до 25 років. Водночас у публічному доступі вже з'явився текст документа.

Його оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

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Як відомо, законопроєкт забороняє мобілізацію не лише обмежено придатних від 18 до 25 років, але й тих, хто не пройшов строкову службу або хто не має військової кафедри.

У документі йдеться, що військовослужбовці, які за станом здоров'я визнані непридатними у мирний час, обмежено придатними у воєнний час та які не досягли 25-річного віку — можуть бути звільнені з військової служби в запас. Це можливо у тому випадку, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Крім того, упродовж дії воєнного стану військовозобов'язані, які на день набрання чинності законом перебували на військовому обліку як такі, що за станом здоров'я визнані непридатними в мирний час, обмежено придатними у воєнний час — також не підлягають призову до досягнення ними 25-річного віку. Вони можуть бути призваними на військову службу лише за власною згодою.

Текст законопроєкту. Фото: Гончаренко