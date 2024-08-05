Скасування мобілізації до 25 років - комітет рекомендує прийняти проєкт закону в цілому

Верховна Рада України. Фото: Facebook/Ruslan Stefanchuk

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки у понеділок, 5 серпня, підтримав законопроєкт про скасування мобілізації до 25 років. Водночас члени комітету рекомендували прийняти в цілому цей документ.

Про це повідомила народний депутат Ірина Фріз в коментарі Інтерфакс-Україна.

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Так, Комітет з питань нацбезпеки рекомендував Верховній Раді прийняти за основу та в цілому доопрацьований законопроєкт №11379-д про внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

За словами Фріз, завдяки цьому вдасться усунути правову колізію, яка дає змогу мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років. Водночас ті, хто був мобілізований до прийняття закону, може звільнитися в запас.

"Вони можуть бути звільнені з військової служби в запас, якщо не виявили бажання продовжити службу", — сказала нардепка.