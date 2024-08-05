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Гончаренко показал текст законопроекта об отмене мобилизации до 25 лет

5 августа 2024 18:44
Евгения Брюховецкая - редактор
Отмена мобилизации до 25 лет – появился текст законопроекта
Нардеп Алексей Гончаренко. Фото: пресс-служба фракции "Европейская солидарность".
Евгения Брюховецкая - редактор

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в понедельник, 5 августа, рекомендовал принять в целом законопроект об отмене мобилизации до 25 лет. В то же время в публичном доступе уже появился текст документа.

Его обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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Как известно, законопроект запрещает мобилизацию не только ограниченно пригодных от 18 до 25 лет, но и тех, кто не прошел срочную службу или не имеет военной кафедры.

В документе говорится, что военнослужащие, которые по состоянию здоровья признаны непригодными в мирное время, ограниченно годными в военное время и не достигшими 25-летнего возраста, могут быть уволены с военной службы в запас. Это возможно в том случае, если они не выразили желания продолжать военную службу.

Кроме того, во время действия военного положения военнообязанные, которые на день вступления в силу закона состояли на военном учете как такие, которые по состоянию здоровья признаны непригодными в мирное время, ограниченно годными в военное время — также не подлежат призыву к достижению 25-летнего возраста. Они могут быть призваны на военную службу только по собственному согласию.

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Текст законопроекта. Фото: Гончаренко
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Текст законопроекта. Фото: Гончаренко

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