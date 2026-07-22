Гудименко: попри технології, Україні потрібна мобілізація

Мобілізація в Україні. Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Україна має технологічний прорив, але попри це мобілізація де потрібно. І значною мірою вона буде примусовою.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в інтерв'ю Radio NV сказав голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони Юрій Гудименко.

Чому Україна не може відмовитися від мобілізації

Гудименко пояснив, що війна та Сили оборони України стали набагато технологічними. Однак суть полягає в тому, що фінальну крапку у війні ставитиме піхота.

Він зазначив, що колись фінальною крапкою війни повинна була стати роботизація більшості процесі на полі, але всеодно люди та мобілізація потрібні.

"І в будь-якому разі зараз мобілізація, хочемо ми цього чи ні, буде значною мірою примусовою", — резюмував він.

Як повідомляли Новини.LIVE, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що до 90% випадків мобілізації в Україні відбуваються з порушенням прав людини. Він вважає, що проблему можна вирішити лише через повну прозорість роботи ТЦК та посилення відповідальності за незаконні дії.

Також ми писали, що за словами Лубінця, найкращими за показником мобілізаційних заходів є Кіровоградська та Хмельницька області. Він зазначив, що у цих регіонах довіра до ТЦК вище.