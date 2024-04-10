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І в тилу, і на "нулі" — в "Азові" назвали фахівця, без якого не обійтись ніде

10 квітня 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
І в тилу, і на "нулі" — в "Азові" назвали фахівця, без якого не обійтись ніде
Бійці з полку "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Легендарна бригада спецпризначення "Азов" Національної гвардії України невпинно нагадує про важливість усіх фахівців на передовій, особливо саперів. Спеціалісти потрібні в інженерно-саперну роту та інші підрозділи.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 8 квітня.

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Вакансія Сапер у полку "Азов" на сайті пошуку роботи Work.ua. Фото: скриншот

Які обов'язки сапера

У полку "Азов" сапер має шукати й знешкоджувати міни й снаряди, організовувати проходи в мінно-вибухових зонах ворога, ліквідовувати вибухонебезпечні предмети.

Крім того, щоб працювати на цій посаді, кандидат повинен:

  • знати мінно-вибухову сферу та мати релевантний досвід роботи або інженерно-технічну освіту та бажання й готовність опанувати фах саперної справи;
  • бути в хорошій фізичній формі;
  • мати дозвіл на виконання мінно-вибухових робіт, що буде перевагою, а також досвід проходження військової служби.

Натомість азовці пропонують такі умови роботи:

  • офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або військову службу за контрактом;
  • грошове забезпечення відповідно до стандартів ЗСУ — від 25 до 125 тис. грн;
  • можливість переведення з інших підрозділів для чинних військових;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Кого ще шукають до "Азову"

Нагадаємо, що полк "Азов" шукає у свої ряди танкістів із військовим досвідом і вмінням керувати гусеничною технікою, а також логістів із досвідом організації та планування логістичних процесів.

Крім того, ми повідомляли, що азовці оголосили набір у 6-й батальйон спецпризначення, куди потрібні добровольці на різні посади, зокрема стрільці, кулеметники, медики, оператори різноманітного важкого озброєння, водії техніки, механіки, зварювальники та інші. Відомо, яка основна вимога до кандидатів.

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Нацгвардія
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