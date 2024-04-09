Бригада "Азов" оголосила набір у 6-й батальйон спеціального призначення

Навчання українських військових. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Бригада "Азов" оголосила про початок набору в 6-й батальйон спеціального призначення, який створюється у складі 12-ї бригади. Ця ініціатива спрямована на посилення бойової готовності бригади та збільшення чисельності для успішного виконання бойових завдань.

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ОЗСП "Азов".

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Учасники батальйону будуть висококваліфікованими та досвідченими бійцями "Азову", які пройшли великий шлях від солдатів до командирів. Вони мають значний бойовий інструкторський досвід та прагнуть передати свої знання молодшим поколінням.

Основна мета нового батальйону — передати багаторічний досвід військових дій та забезпечити спільні зусилля для досягнення перемоги.

Батальйон запрошує добровольців на різні посади, включаючи стрільців, кулеметників, медиків, операторів різноманітного важкого озброєння, водіїв техніки, механіків, зварювальників та багато інших професій.

Основна вимога до кандидатів — це висока мотивація. Інструктори-професіонали "Азова" готові навчити усьому іншому, необхідному для служби.

Якщо вас зацікавила участь у батальйоні, заповніть анкету на офіційному веб-сайті "Азова" за посиланням azov.org.ua.

Допис ОЗСП "Азов". Фото: скриншот

Нагадуємо, що у Верховній Раді хочуть посилити адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку та закону про мобілізацію. Зокрема, йдеться про підвищення штрафів для військовозобов'язаних, які не повідомили про зміну адреси проживання.

Також ми писали про те, що Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку.