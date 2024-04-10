И в тылу, и на "нуле" — в "Азове" назвали специалиста, без которого не обойтись нигде

Бойцы из полка "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Легендарная бригада спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины напоминает о важности всех специалистов на передовой, особенно саперов. Эксперты требуются в инженерно-саперную роту и другие подразделения.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 8 апреля.

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Вакансия Сапер в полку "Азов" на сайте поиска работы Work.ua. Фото: скриншот

Какие обязанности сапера

В полку "Азов" сапер должен искать и обезвреживать мины и снаряды, организовывать проходы в минно-взрывных зонах врага, ликвидировать взрывоопасные предметы.

Кроме того, чтобы работать на этом посту, кандидат должен:

знать минно-взрывную сферу и иметь релевантный опыт работы или инженерно-техническое образование и желание и готовность овладеть специальностью саперного дела;

быть в хорошей физической форме;

иметь разрешение на выполнение минно-взрывных работ, что будет преимуществом, а также опыт прохождения военной службы.

Азовцы предлагают следующие условия работы:

официальную мобилизацию до окончания военного положения или военную службу по контракту;

денежное довольствие в соответствии со стандартами ВСУ — от 25 до 125 тыс. грн;

возможность перевода из других подразделений для действующих военных;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Кого еще ищут в "Азов"

Напомним, что полк "Азов" ищет в свои ряды танкистов с военным опытом и умением управлять гусеничной техникой, а также логистов с опытом организации и планирования логистических процессов.

Кроме того, мы сообщали, что азовцы объявили набор в 6-й батальон спецназначения, куда нужны добровольцы на разные должности, в том числе стрелки, пулеметчики, медики, операторы всевозможного тяжелого вооружения, водители техники, механики, сварщики и другие. Известно, каково основное требование к кандидатам.